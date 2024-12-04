Netflix 12月片單：魷魚遊戲2/全職乖孫/百年孤寂/武媚娘/維琴河6

隨著天氣逐漸轉涼，又到了窩在棉被裡瘋狂追劇的季節，2024年即將迎來最後一個月，Netflix日前也釋出12月即將上架的劇集與電影，除了打破Netflix觀看紀錄的神作《魷魚遊戲第二季》（魷魚遊戲2）將在月底開播外，還有不少懸疑新作品，以及適合聖誕節觀看的溫馨作品，以下為大家推薦。



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Netflix12月片單推薦：《未來與我》（12/4）

以未來科幻作品聞名的泰國導演Paween Purijitpanya及其製作團隊歷時3年多時間，精心打造了全新科幻大作《未來與我》。劇情分成四個故事，描繪出反烏托邦未來世界中的泰國，當科技衝擊古老傳統，人類將如何與「人工智慧」、「機械人」和平共處，導演分享道：「每個主題都是發人深省的哲學主題。透過劇集的形式，我們可以更深入地探索和質疑每個問題。這就像給觀眾觀看四部不同電影的體驗。



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Netflix12月片單推薦：《莎賓娜卡本特：無厘頭聖誕》（12/6）

說到今年西洋樂壇最紅的歌手，以新專輯《Short n' Sweet》洗版全球的Sabrina Carpenter絕對榜上有名，隨著聖誕節的鄰近，Netflix也與Sabrina合作推出音樂綜藝特輯，她將與一大班人氣歌手來賓同台，大放送聖誕迷你專輯〈Fruitcake〉和其他攻佔排行榜的熱播聖誕金曲，讓觀眾一飽耳福。特輯除了收錄令人驚豔的音樂表演、爆笑演出、驚喜合唱，還有爆笑不斷的客串和神秘彩蛋。



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Netflix12月片單推薦：《百年孤寂》（12/11）

《百年孤寂》（One Hundred Years of Solitude）改編自1967年出版的同名原著《百年孤寂》，這本出自1982年諾貝爾文學獎得主加布列加斯亞馬奎斯（Gabriel García Márquez）之筆的書在拉美文學史和世界文壇上都有著不可撼動的地位，總銷量更超過5,000萬冊，故事將圍繞在荷西阿卡迪歐波恩地亞和烏蘇拉伊寬南這對表兄妹不顧父母警告，執意結成連理，婚後他倆離開村莊，踏上尋找新家園的漫漫旅途。在好友和冒險者的追隨之下，他們找到一處遍佈史前巨石的河畔，在此建立了名為「馬康多」的烏托邦小鎮，之後經歷癲狂、情愛、血腥荒謬的戰爭，讓他們在絕望中走過百年孤寂...



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Netflix12月片單推薦：《全職乖孫》（12/12）

由泰國知名電影公司GDH559打造的真人真事改編劇情電影《全職乖孫》，故事講述整天遊手好閒的魯蛇青年M，因得知獨居多年的祖母罹癌，並且只剩一年生命時，決定搬到祖母家就近照顧，希望能繼承祖母的房子...即使沒有大咖演員，劇情也不撒狗血，卻還是靠著好口碑全亞狂賣10億泰銖，成為GDH559有史以來票房最高的電影，甚至紅遍連英國BBC都在報，這部神作也將上架Netflix，準備在螢幕前爆哭一波吧！



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Netflix12月片單推薦：《武媚娘》（12/13）

Netflix近幾個月都引進不少熱播中國古裝劇而引領一波古裝追劇潮，十二月也將迎來2014年由范冰冰、張豐毅、李治廷、張鈞甯...等大咖領銜主演的經典宮鬥劇《武媚娘》！故事主要講述中國史上唯一一位被公認的女皇帝武則天的傳奇人生，該劇不但當時在湖南衛視首播後掀起收視狂潮，大結局時以破5%的收視率創下近年來電視劇收視新高，即使到現在已經過了十年依舊是不少陸劇迷心中的經典，追完《環珠格格》就準備再跟著重刷這部！



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Netflix12月片單推薦：《維琴河：第6季》（12/19）

美國人氣浪漫愛情劇《維琴河》（Virgin River）終於迎來了第六季，劇情以梅兒和傑克的浪漫春季婚禮拉開序幕，在梅兒和傑克準備結婚的這段日子裡，他們漸漸了解彼此，也更認識了身邊的人，其中也包括升溫的三角戀情和歡樂的婚禮風波，梅兒與父親過往的祕密也逐漸揭曉，嶄新的開始、深藏的祕密、猶豫的抉擇，將帶領劇迷回到1970年代神祕又充滿魔力的維琴河。



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Netflix12月片單推薦：《魷魚遊戲》第二季（12/26）

2021年由Netflix製作的原創韓國劇集《魷魚遊戲》，新鮮的題材、緊湊的劇情加上演員們的精湛演出，使得劇集播放不到一個月就累積上億次的播放量，成為Netflix史上收視最高的劇集，全球粉絲敲碗已久的續作《魷魚遊戲2》也將2024壓軸於Netflix獨家開播，除了李政宰與李炳憲兩大影帝與魅力男神魏嘏雋持續主演外，還找來了朴圭瑛、任時完、姜河那、朴成勳、T.O.P崔勝鉉...等超豪華人氣演員參與演出，眾人面對這個以性命為籌碼的階級遊戲，又將帶來哪些精彩的火花，全世界都等著看！



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