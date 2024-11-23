周星馳《大話大話西遊》攻陷抖音成「最紅短劇」逐一拆解爆紅原因

最近內地微短劇出現了一個重磅消息。抖音與周星馳聯合開發的九五二七劇場，推出了《西遊記》IP衍生微短劇《大話大話西遊》。這部改編自經典電影的微短劇自帶熱度，一經上架就在DataEye短劇端原生熱播榜登頂，並連續霸榜；在抖音「最熱短劇榜」上也一直高居榜首。



這部微短劇配置之豪華，就是放在長劇賽道裡也毫不遜色。出品人周星馳的江湖地位自不必贅言，主演蔣龍和張天愛也是妥妥的長劇男女主角的水準。導演是「喜人」王建華、松天碩，編劇是《一年一度喜劇大會》金牌編劇六獸。

還有剛剛在《喜劇之王·單口季》奪冠的付航，以及鑫仔、蔣詩萌、宋木子等一眾「喜人」都來助陣。這樣的配置堪稱降維打擊。再加上主創班底曾在「單口季」的總決賽上亮相宣傳，關注度自然低不了。

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微短劇雖紅，但野蠻生長多年，難免給人「塑膠質感」的印象。如果《大話大話西遊》的嘗試能成功，相信很快會有越來越多的正規軍和「大咖」下場。而在吸收長劇觀眾的這條路上，長劇IP衍生絕對是一把利器。



就拿《大話大話西遊》來說，同樣是周星馳出品，表現卻遠超《金豬玉葉》。這種差異固然有卡士和內容因素在，但《西遊記》IP的加持絕對功不可沒。這部微短劇處處有電影《西遊記》的影子。

比如，男主角至尊玉是至尊寶的弟弟，而男主角「月光」顯然是「月光寶盒」的夢幻聯動款。劇中甚至直接有原版電影的畫面，羅家英飾演的唐僧還露了臉。只能說，有版權就是任性。

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無敵的時效性

從《西遊記》到《大話大話西遊》，從大銀幕到手機豎屏，昭示的是觀看方式的更新反覆運算。「快」是當下時代的發展趨勢，也是微短劇的制勝法寶。這種「快」是全方位的，不僅表現為劇集節奏快，還表現為資訊跟進速度快。



長劇創作週期長，就像「期貨」，要預判幾年後的流行趨勢，風險很大。而微短劇極短的製作週期，讓它能捧出熱騰騰的新梗。在這一點上，《大話大話西遊》表現得尤為突出。劇中有個被抓的黑人大喊冤枉：

「你們抓錯人了，我不是黑悟空！」



而付航則在至尊玉被妖怪揍的時候激情喝彩，一聲「passion」讓人夢回脫口秀決賽舞臺。「黑神話·悟空」和付航的「passion」，跟星爺的無厘頭喜劇配一臉。

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在尋求破圈的過程中，無厘頭喜劇確實是一個好選擇。畢竟無厘頭與微短劇的底層邏輯頗有相通之處。而「微短劇化」趨勢是當下生活方式、節奏變遷帶來的自然之勢。所以像周星馳這樣在電影界堪稱神話的從業者，也沒有高人一等的倨傲，而是敏銳地擁抱新潮流。

逐漸「升咖」，身價倍增

當然，擁抱微短劇的主流製作方不止周星馳。長劇集公司早就有過不少嘗試。而在這些嘗試中，開發熱門長劇IP衍生品對它們來說最為得心應手。於是，我們能看到一大批長劇甚至電影的衍生微短劇。



比如由《去有風的地方》衍生的《我的歸途有風》，由《小娘惹》衍生的《天涯小娘惹》，電影《消失的她》衍生的《消失的她們》，動畫電影《雄獅少年》衍生的《超越吧！阿娟》，電影《孤注一擲》衍生的《變相遊戲》等等。

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但這些頂著電影、長劇IP光環的微短劇，表現卻不算突出。究其原因，演員「咖位」嚴重縮水、貨不對板恐怕是重要原因之一。像講述慶帝李雲潛和葉輕眉往事的前傳《慶餘年之帝王業》這樣的，都算對得起觀眾了，畢竟主演是長劇中的九品高手「燕小乙」。



只是「張冠李戴」，最大的討論是觀眾對於「燕小乙」成為「慶帝」的調侃。網友戲稱這部微短劇為「燕小乙重生之我成為了范閑的爸爸。」而在長劇衍生微短劇中，《大唐來的蘇無名》算得上個中翹楚。

這部由《唐朝詭事錄》衍生的微短劇，蘇無名由正主楊志剛出演，還有喜君的扮演者郜思雯搭檔助陣，導演柏杉、編劇魏風華也都是原班人馬。

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這樣的配置在微短劇裡堪稱豪華，絕對童叟無欺，雖沒有實現大範圍破圈，但在長劇類衍生品中一騎絕塵。在這些衍生微短劇中，最出圈的倒是由《一年一度喜劇大會》衍生的Sketch作品，講述劉波和龍傲天故事的《少爺和我》。



很大程度上也是因為張哲華和詹鑫本尊出演，原編劇六獸保駕護航。而且喜人氣質跟微短劇確實更配。

仔細梳理之後我們可以得出兩個結論：

一，長視頻衍生微短劇是個微短劇精品化的好思路，值得做。

二，與一般意義上的微短劇製作邏輯不同，長視頻衍生微短劇，演員咖位不降才是核心競爭力，也是大勢所趨，但微短劇的潛力能支撐多大的咖位，相信時間會給市場一個答案。



這事挺矛盾的，一方面它會分走長視頻的蛋糕，另一方面又給傳統長視頻公司送來溫暖，就看如何選擇了。

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設定更跳脫，只需降低門檻

雖然微短劇的監管趨嚴，但它還是有比之長劇更天馬行空的設定空間。這種自由空間在衍生微短劇上表現得十分明顯。比如《大唐來的蘇無名》用了穿越設定，背景放在了民國時期。這種設定也成功幫劇集實現了「降本增效」。



蘇無名從銅鏡中穿越而來，就不需要展現大唐背景，中郎將的缺席也變得合情合理；太平公主則帶著記憶投胎成十歲小女孩，妝造都省了。更重要的是，這樣的設定一舉兩得，既節約了成本，又開了腦洞，屬實是靠創意省錢，值得借鑒。

衍生自《南洋女兒情》的《女神酒店》，由於有了「靈魂擺渡」系列編劇小吉祥天和導演巨興茂的加入，徹底變成都市傳說風，講述了如《第八號當鋪》般交換欲望的故事。

抖音與周星馳聯合開發的九五二七劇場，推出了《西遊記》IP衍生微短劇《大話大話西遊》。（視覺中國）

《少爺和我》更是腦洞大開，講了十二個劉波和龍傲天平行宇宙的故事，涉及玄幻、武俠、歷史、年代等多種類型。這些衍生微短劇的氣質更像是初代網劇，不走豪門復仇的無腦爽劇風，而是主打腦洞大開，補長劇之局限，更像是番外。



這樣的風格在微短劇市場裡有利有弊。

一方面，衍生劇多少帶著原IP的長劇氣質，鮮少「低級趣味」，給微短劇注入了不少主流審美；另一方面，這樣的微短劇對於長劇觀眾來說不夠解渴，對於微短劇受眾群體來說又門檻過高。

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《大唐來的蘇無名》節奏是快，省了不少起承轉合、細枝末節，但從內容到故事推進方式都還是長劇式的。劇集開頭蘇無名的金句獨白甚至有一種美劇的既視感，但這些也都導致了觀看門檻的升高。



比如，民國喜君要尋找駱賓王的《討武曌檄》真跡，這與大唐及武則天、太平公主的勾連很是巧妙，但對此不感興趣的觀眾難免一頭霧水；再比如，蘇無名對京劇演變的介紹，言簡意賅，令人稱絕，但這也是主流微短劇絕不會費的筆墨。

它們的觀看門檻，還體現在觀眾必須對原IP足夠熟悉，才能愉快觀劇。《大話大話西遊》就被觀眾吐槽都是《西遊記》的回憶梗+「喜人」的內部梗，這對於不瞭解前情的觀眾來說很難入戲。

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這樣當然可以俘獲原作粉絲，卻可能將更多的觀眾拒之門外，何況原作粉絲本來就不是微短劇的核心受眾。



因為這種矛盾的存在，長劇衍生微短劇今後可能會前所未有地強調「平臺定制」，像《少爺和我》、《大唐來的蘇無名》，更適配長視頻平臺的受眾，而為短視頻平臺定做，還得按照傳統微短劇的規則來，這是長視頻公司必須面對的新課題。

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