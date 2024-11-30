太陽星辰｜高踞Netflix香港熱播　驚喜配角逐一登場呢位最搶鏡

由騰訊視頻、海棠果影業（香港）出品，陳偉霆、劉雅瑟、馮德倫、謝君豪、周勵淇主演，黃國强執導的跨時空緝兇罪案劇《太陽星辰》，自11月20日在Netflix、騰訊視頻及各地區多家串流媒體平台同步播放，各地都獲得熱烈反應，不僅多次登上Netflix榜三甲，更在海外評分網站MyDramaList得到高達8.3的分數，而隨著劇情進入白熱化，更多隱藏角色開始現身，而這些亮點,更是由一眾實力派演員演出。



劇集自播出以來，都掀起話題熱討。（《太陽星辰》海報）

各地熱播掀熱潮

《太陽星辰》講述90年代的香港重案組警察楊光耀（陳偉霆 飾）在追查一起連環兇案的過程中，意外穿越來到2018年，與自己同齡的搭檔陳凱晴（劉雅瑟 飾），携手追查塵封多年的連環殺人案的故事。劇集自11月20日起於Netflix首播至今，單日榜最高排名香港地區得第2，新加坡得第4，熱播五日後更成為Netflix香港周榜第4名，熱度持續攀升，不少追看《太陽星辰》觀衆都在社交平台分享追劇感受，有人讚陳偉霆演技有驚喜，馮德倫有型到不得了，凌文龍更是劇中MVP，而全劇節奏明快，集集都有新進展。

到底陳偉霆可唔可以返到1993年，挽救自己個幸福家庭。（《太陽星辰》劇照）

馮德倫，飾演劉雅瑟養父，但一言一行都古古怪怪，似有所隱瞞。（《太陽星辰》劇照）

不過最有趣的安排是每隔一兩集，就有一位具份量的配角登場，而事前又只會得把聲不見樣，待大家期盼一、兩集後就會正式現真身，而且個個都有機會係Big Boss，鋪排上有心思。如馮德倫，飾演劉雅瑟養父，但一言一行都古古怪怪，似有所隱瞞。另一個是麥包，飾演93年是區議員，拉攏眾人在景順大廈大火中做假證供，雖是小角色一員，但就成為調查報告定為意外一點起關鍵作用。

麥包由造型到身型，都似Big Boss設定，最終原來未係。（《太陽星辰》劇照）

謝君豪是警方高級警員，但好快就踢爆為對方集團的內奸。（《太陽星辰》劇照）

來到車婉婉，其聲音早已登場，一直以Big Boss姿態指揮計劃進行，但到第十一集終按奈不住現真身搵上門。而最大驚喜要數吳岱融，一出場就好伕有聲咁，好想聽佢嗌一次︰臭雞！雖然今次角色冇鷲哥咁爆，而係老奸巨猾不見底，但一出場就搶晒鏡，只係去到呢個level，似乎都未係Big Boss，咁到底邊個先係真Big Boss，定一直喺身邊？

車婉婉在劇中早聞其聲，最終都要亮相。（《太陽星辰》劇照）

鷲哥！唔係，今次係飾演企業家和慈善家。（《太陽星辰》劇照）

主角們為劇集百分百付出

劇集製作認真，連帶演員都紛紛加料演出，飾演主角楊光耀的陳偉霆這次特意為角色增肥，對觀眾來說可謂一大驚喜，陳偉霆直言因要貼近角色：「楊光耀是一個特別忙的警員，有美好家庭 - 老婆賢慧，女兒可愛。劇裡有很多一家三口吃飯的鏡頭，他的生活特別幸福，我覺得他需要胖一點，有啤酒肚有雙下巴，才更貼合這個人物形象。」

劉雅瑟與陳偉霆飾演一對父女拍檔查案。（《太陽星辰》劇照）

二人本應對立，但原來有千絲萬縷關係。（《太陽星辰》劇照）

近年常擔任導演的馮德倫這次以演員身份參與，導演的經驗也對他今次演出大有幫助：「演繹過程中很多時候是需要『收』著演的，因為畫面的呈現要符合角色的設定，而非一味地放開去詮釋，近年來從事導演工作亦更容易了解整個劇的整體呈現。隨著劇情的發展，我飾演的陳子俊不僅是家庭情感的連接，也是連接過去與現在、正義與邪惡的關鍵點。 因此，《太陽星辰》還會有更多驚喜給到觀眾。」

陳偉霆除了破案，更要想辦法返到1993年。（《太陽星辰》劇照）

陸駿光的角色劉偉滔在劇中佔了相當重要的位置，當中的演出亦獲網民及觀眾讚賞：「可能就係演員同角色之間搵到個connection ，劇中偉滔由初入行去到2018年都真的有25年，好巧合地我入行亦都已25年！」陸駿光亦表示這次劇集再次引起身邊人對港劇的興趣：「都幾surprise，因為我有部分朋友都沒追港劇很久了，很少開電視，而這套劇居然讓我這些朋友有追看呢！我問朋友們為何會追看，他們的回覆是覺得題材、演員吸引！」

陸駿光亦表示這次劇集再次引起身邊人對港劇的興趣。（《太陽星辰》劇照）

至今《太陽星辰》已播出超過一半集數，後半程劇情相信會更加引人入勝。隨著迷霧逐漸撥開， 麥志鴻、議員石達智乃至陳法醫先後浮出水面，可是這些表面上的「反派」只是被推至台前的人，他們背後還有一張看不見、摸不透的暗網，真正的利益集團還是在背後笑看不同勢力的角鬥。案件最終走向如何，正義與公道如何實現，幕後BIG BOSS最終如何落網，楊光耀是否能與妻女重逢，找回遺落的親情？所有的劇情動向都將牽引著觀衆，讓大家追劇到最後一秒。