太陽星辰劇評｜陳偉霆馮德倫陣容極豪華　處處滲港味掀集體回憶

【Netflix／太陽星辰／劇評】前一秒還在90年代魚龍混雜的香港鬧市街頭，後一秒就切換為21世紀精英遍地的國際大都市，是種怎樣的體驗？騰訊視頻今年6月推出的「港劇計畫」系列又有好戲上演。騰訊視頻和Netflix在近日同步開播的罪案劇《太陽星辰》，通過穿越設定將兩個時代的香港場景串聯。



它既是典型的刺激多巴胺的港式警匪劇，有《無間道》式的正邪對壘和藏頭露尾的貓鼠遊戲，同時又有環環相扣的兇殺案和另闢蹊徑的親情線。

劇集以香港警察楊光耀（陳偉霆 飾）跨越近三十年的雙時空緝兇為核心，展現了1993年與2018年兩個時代裡，香港警察行業的進步與革新，以及普通警察執著追尋真相與親人，堅守法理與正義的故事。

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主創方面，《太陽星辰》彙集了高分港劇《東方華爾街》導演黃國強、《怒火》編劇唐耀良，以及陳偉霆、劉雅瑟、馮德倫、謝君豪等組成的電影級台前幕後陣容。



快節奏的追兇探案過程、高規格的影像畫面和港式大片質感已經「值回票價」，劇集首播當日就收穫「純正港味、節奏抓人」「國粵雙語滿足港劇迷胃口」等網友回饋。

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跨時空穿越緝兇

1993年的香港警察如何破案？其身上又有怎樣的特點和行事作風？作為一部有著高概念設定的新港風懸疑劇，《太陽星辰》給男主角楊光耀出了三重難題：穿越時空的同時追求真相，完成職業任務的同時被迫進行情感拉扯，堅守信念的同時付出相應的代價。



楊光耀人如其名，辦案作風狂野，渾身是膽，與歹徒搏鬥時拳拳到肉、拼盡全力，在1993年的偵破案件中起到關鍵作用，是重案組的主心骨；同時，他也愛護妻女，重視家庭。這樣的人物屬性也為其後續的非凡經歷埋下了伏筆。

劇集開篇傳遞出典型的時代地域特色，90年代香港街頭的霓虹燈、片頭中的尋呼機、九龍重大火災案的重演、無法無天的黑社會亡命之徒以及身處於危險之中的警察……老式港產片的質感呼之欲出。

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這種繁華和市井一線之隔，驚險與時髦同時迸發的感覺，對於80、90年代的觀眾來說是滿滿的回憶。在《太陽星辰》中，處處能見港味。我們能看到港劇所擅長的無限拉高主角的職業素養，也能看到一些富有煙火氣的生活化場景頻繁出現。



例如楊光耀一邊拉著同事驗屍，一邊分享豆腐火腩飯，再搭配少甜的凍鴛鴦奶茶。會吃飯也會做事，這就叫專業。

2018年拿到陳家傑身份的楊光耀第一天到警局上班，一句「關公在哪裡，先上炷香啊」，說明他還保留著1993年的辦案習慣，那是與高科技時代格格不入的舊時代江湖氣。

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《太陽星辰》能夠在當下這個短、平、快的互聯網時代取得關注，還有賴它的兩大創新之處。第一，自然是快，劇集15分鐘4起命案的高能節奏，和密集登場的黑白兩派人物，都十分契合當下觀眾對於懸疑劇的快節奏和高信息量的需求。



第二，是雙時空緝兇這一充滿懸疑色彩的設定。如果說單時空探案可以用蒙太奇（Montage）的方式來增加故事的懸念，那麼雙時空的精彩之處在於，多了對於案件的多維度剖析和縱深感，對展開跨時空的正邪對壘更有利。

同一棟大廈、同一部電梯，楊光耀一進一出已是物是人非，時空加速二十五年。除了楊光耀還是面貌如常以外，曾經的舊相識變了，家庭成員變了，辦案手段也變了，唯有情感可以穿越時間與空間。

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《太陽星辰》的兩個時代用冷、暖色調來區分，一家三口其樂融融的1993年是暖色，丟失妻女後的2018年是冷色。在我們以為楊光耀穿越到21世紀後拿到的是臥底身份時，實際卻是在舊同事的幫助下入職警局，打開了職業生涯的新地圖。

「在你的世界是二十五年前，在我的世界是兩天前。」



從老練的警察變回剛開始接觸諸多新事物、掌握新規矩的普通警員，楊光耀有身份帶來的交際尷尬感和不適感；得知妻子被害、女兒失蹤、恩師誤入歧途，是親情、師徒情的斷裂和重新認識自我的過程。

團團迷霧之下，楊光耀會如何打好手裡的牌，將一切疑點理順，是目前劇情的最大看點。

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警匪群像，孰正孰邪

劇中，有三類人物屬於港式懸疑罪案劇的經典搭配。



一類是楊光耀、陳凱晴（劉雅瑟 飾）、張天明（朱鑒然 飾）、劉偉滔（陸駿光 飾）這些代表正義、堅守責任的青年警察，他們與過去的楊光耀有著千絲萬縷的聯繫，尤其是女警凱晴身上有楊光耀女兒楊星遙同樣的疤痕，女兒變同事，事情開始變得有趣了起來；一類是黑白難辨的陳子俊（馮德倫 飾）、葉誠（謝君豪 飾）、周曼儀（周勵淇 飾）。他們經驗老到、職業技能嫺熟、交際圈層四通八達，可以充當穿越之後的楊光耀的領路人，同時也深藏秘密、與案件有著更深層次的關聯。

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目前，葉誠已暴露曾經與黑惡勢力牽扯在一塊，深陷其中又慘被殺害，他與楊光耀戛然而止的師徒情令人唏噓。還剩下陳子俊與周曼儀這對夫妻的秘密等待被解開。還有一類是以麥志鴻（淩文龍 飾）為代表的極具犯案嫌疑、偏執癲狂的反派人物。



1993年，麥志鴻曾對自己痛下狠手，誣陷楊光耀致使他被罰停職，給案件留下了諸多疑點；2018年的麥志鴻又視楊光耀為可以交手過招的勁敵，屢次三番言語挑撥，通過手機單方面與楊光耀聯繫，他能吸引楊光耀找到妻子（何杜娟 飾）被害的新聞，也能令其再度陷入迷茫困頓。

2018年警局的辦案理念和方法有了諸多升級，手機拍照和監控是最普遍的，DNA驗證兇手、犯罪心理學都能説明案件加快進程。麥志鴻疑似在屍體上留下的針孔注射痕跡，正是串聯起兩個時代兇殺案的關鍵證據。

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作為行徑可疑的犯罪嫌疑人，麥志鴻總有類似「犯罪不一定是壞事，也有它的好處」「這個世界就是一個精神病院，每個人都是病人」等似是而非的「理論」；他時刻關注著案件進展，有點高智商怪人的味道，但又幻想出自卑、膽小、無助的小版自己。這樣囂張、怪誕的反派人物一向是罪案劇中極具戲劇色彩的存在。



這場由麥志鴻單方面開啟的屬於楊光耀和麥志鴻的「貓捉老鼠」，會有哪些變數，又有著何種走向，也是劇情發展到現在極為吸引人的鉤子。

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探尋人性灰度，港式警匪行銷全球

曾經風靡全球的香港警匪片涵蓋了多種題材，包括緝毒、臥底、刑偵、掃黑、反貪等，這些元素使得影片充滿了緊張刺激的情節和視覺衝擊力‌。



經典之作如《無間道》、《英雄本色》、《槍火》、《暗戰》、《喋血雙雄》等，通過細膩的人物刻畫和人物關係的糾葛，展現出了黑白之間的模糊界限和人性掙扎。

因此，香港流行文化符號也是《太陽星辰》中少不了的重要元素。Beyond的〈大地〉、〈情人〉等歌曲數度響起，瞬間把觀眾帶回那個群星閃耀、鏗鏘激昂的年代，又成為劇中的伏筆。

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劇中提到的90年代的著名港產驚悚片《八仙飯店之人肉叉燒包》則與麥志鴻、與正在進行中的案件也有著關聯和鏡像的作用。此外，葉誠和楊光耀的師徒情、楊光耀與妻子之間的默契、楊光耀和陳凱晴的同齡父女互動也是劇中的濃墨重彩之筆。



葉誠因欠債誤入歧途，推鄧宏發下山，勾連起1993年的縱火案和多宗連環殺人案。陳凱晴則一時間接受不了楊光耀的身份，但兩人卻有著血濃於水的親情和相同的辦案理念。

《太陽星辰》憑藉有血有肉的人物塑造和推陳出新的類型化敘事，不僅在國內開播後引發高熱度與高討論度，更在海外掀起了一股強勁的「新港劇熱」。騰訊視頻在今年6月推出「港劇計畫」以來，先後上架了四部精品港劇，覆蓋懸疑、商戰等多種港劇經典題材。

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作為罪案題材劇集，《太陽星辰》同樣在發揮港劇擅長領域的基礎上，從故事設置、人物關係搭建、製作審美等多維度進行創新，啟動港劇「DNA」，以多元化、精品化的標準將經典題材進行升級反覆運算。



此次在騰訊視頻和香港本土製作公司海棠果影業的共同推動下，《太陽星辰》彙集了一眾手握金像獎、金馬獎的主創班底，提供了華語劇集出海的精品化和創新性表達。既保留經典港式元素，喚醒港劇迷的情懷，又主動走出情懷的舒適區，是《太陽星辰》探索的方向。

它體現出新港風該有的三個特點：一是體察當代香港的社情和人心，二是能跟得上年輕觀眾的審美風潮，三是懂得安全生產的尺度和分寸。

《太陽星辰》是首部Netflix同步同時上架全球播放的亞洲罪案劇集，還入圍了法國康城第八屆MIPDrama展映，過硬的品質帶來高認可度，華語劇集出海呈現出新的範式。



在港產片時代已成回憶的當下，港劇乃至整個香港流行文化仍然是華語劇集難得的素材庫和靈感源泉，《太陽星辰》的成功出海再次彰顯了「新港風」罪案劇的獨特魅力與全球影響力，為港劇煥新提供了新思路的同時，也為華語劇集的海外傳播開拓了全新的道路。

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