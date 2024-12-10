魷魚遊戲2｜朴成焄演變性人陷爭議　網民睇法兩極：女演員做較好

【魷魚遊戲2／魷魚遊戲第二季】備受期待的《魷魚遊戲2》即將在12月26日於Netflix上架，在等待播出期間，這部爆紅韓劇的續集也爆出不少爭議話題，包括由朴成焄飾演的跨性別參賽者也引發熱議。



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根據《Koreaboo》報道，在早前公開的預告片中，觀眾發現赫然出現朴成焄的身影，而最令人感到意外的是，他竟然是以女性形象亮相，引起不少熱議。如今他飾演的角色也有了更多資訊——代號120的賢珠（Hyun Ju，或Hyun Joo），一名曾經當過特種兵的跨性別者。

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根據劇情顯示，賢珠參加「魷魚遊戲」的目的是為了籌款以進行變性手術。這個劇情設定也引起不少爭議聲浪，包括有網民認為，這個角色應該找「真正的變性演員」來飾演：

「應該讓真正跨性別演員來演出」

「這個角色應該交給真正跨性別者」。



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另外，也有網民認為接受這個角色的演員可能會面臨一些風險，因為韓國還是屬於相對保守的國家，一些LGBT群體還是會受到歧視，另外也有一些飾演同性戀角色的演員，曾經面臨抗議聲浪和抨擊，比如韓劇《大都會的愛情法》。

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也有人認為，就算讓一名跨性別女演員演出這個角色，儘管沒有接受變性手術，也有可能會面臨社會的歧視眼光：

「面對種種可能的後果，這名演員會獲得其他演員和製作公司的支持嗎？」



另一方面，也有人覺得不能將西方世界的觀點套進韓國的娛樂圈內：

「韓國娛樂圈要去哪裡找到跨性別女性演員？」｜

「韓國沒有法律保護同性戀群體，更別說跨性別者」

「願意接下這個角色的演員很勇敢」。



也有人認為，寧願讓一名女演員來飾演跨性別女角色比較好。

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根據早前朴成焄訪談中表示，他飾演的賢珠是一名前特種兵，參加「魷魚遊戲」是為了籌款進行變性手術，儘管面對歧視和逆境，但她通過堅定意志，果斷力和領導力克服。無論如何，《魷魚遊戲2》是否能延續首季的輝煌，讓我們拭目以待。

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