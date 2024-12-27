魷魚遊戲2｜五大賣點+劇情解構一文看清　第3季幾時上架Netflix？

《魷魚遊戲2》（魷魚遊戲第2季）熱播中，Netflix一口氣上架7集，最終季將於明年播出，而這一季加入許多新人物，迸發出新火花，有不少觀眾是熬夜看完，各種話題亮點也紛紛出爐。



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一、突然起義

李政宰飾演的男主角「成奇勳」回到遊戲中，主要目的是想要徹底毀滅遊戲，但從第2個遊戲他猜錯後，他身為上一屆遊戲優勝者的優勢消失，行動亂無章法，突然對粉紅守衛起義，也看不出有計畫，最後犧牲眾人，被001玩弄於股掌之間。



最讓觀眾不解的是，上一次001號吳一男就是背後大boss，這一次男主角竟對001號毫無提防，就連名字「吳寧一」和「吳一男」的相似性也沒有產生警惕，如此明顯的提示讓站在上帝視角的觀眾看得牙癢癢。

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二、為何大虎臨陣脫逃

姜河那飾演的「姜大虎」自稱是海軍陸戰隊退役，卻在關鍵時刻怯懦臨陣脫逃，導致男主角等人起義失敗。觀眾熱議姜大虎到底有沒有當過兵？這點在他聊到家庭背景時有透露：家中兩代單傳、只關在家裡跟姊姊們玩，當海軍是爸爸希望他變得勇敢，提到父親時他不自然的表情可知，他內心或許沒有外表那麼勇猛。



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三、跨性別女性英勇作戰

在《黑暗榮耀》裡的反派朴成焄，這次飾演跨性別角色，一開始海報中的女性造型引人好奇，也有觀眾以為是個搞笑角色，結果在起義中他的指揮若定和奮勇上場令人眼睛一亮。



在《黑暗榮耀》裡的反派朴成焄，這次飾演跨性別角色。（《魷魚遊戲2》劇照）

四、船長偷打摩斯密碼

這一季另一條是島外線，弟弟警察帶著特種兵在救命恩人船長的幫助下尋找遊戲所在地，卻徒勞無功。船長數個微表情意味深長，更有觀眾發現幾幕他的手都在輕點，疑似是打摩斯密碼。



五、新人偶上線

第7集片尾字幕中，綠燈亮起，「123木頭人」英熙娃娃眼神看向男娃娃，示意交棒給新角色，而第2季和第3季是一起拍攝、製作的。根據韓媒「OSEN」報導，第3季大約6到7集，會和第2季相隔3個月左右播出，預計明年春天上架。



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