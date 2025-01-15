魷魚遊戲2｜222號最強孕婦「曺柔理」6件事　IZ*ONE主唱實力超強

Netfilx《魷魚遊戲2》（魷魚遊戲第2季）開播後熱度飆升，第二季新加入的演員陣容也備受關注，其中飾演222號金純熙的「曺柔理」（曹柔理）更是人氣爆紅，今年23歲的她先前是女團選秀出身，不只在團體IZ*ONE擔任大主唱，後來以超強歌唱實力轉型為Solo歌手出道，同時也積極進軍戲劇，展現偶像轉戰演員的全方位魅力，以下6件事一起認識她！



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《魷魚遊戲2》曺柔理6件事：小時候夢想是鋼琴家

今年23歲的曺柔理於2001年在韓國釜山廣域市出生，從小擁有極佳藝術細胞和運動能力，學生時期曾擔任過校際跳遠選手，7歲開始學習鋼琴的她更以成為一名「鋼琴家」為目標，雖然因為家中遭遇變故無法負擔學費而放棄，曺柔理仍懷抱著音樂夢，並決定朝向歌手之路前進。



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《魷魚遊戲2》曺柔理6件事：曾是女團選秀出身

2017年，16歲的她以個人練習生身份參與韓國Ment舉辦的選秀節目《偶像學校》，最終僅得到第15名，未能順利爭取到出道機會，不過曺柔理在節目結束後獲得了Stone Music娛樂練習生的機會。



面對選秀失利，曺柔理可沒有就此放棄，她在隔年6月再度參加韓國Ment選秀節目《PRODUCE 48》，憑藉出色歌唱實力及舞台魅力，拿下第三名並以限定女團IZ*ONE成功出道，在隊內定位為主唱，與現在當紅的女偶像IVE張員瑛和安俞真、LE SSERAFIM櫻花和金采源，以及權恩妃、崔叡娜等人同為隊友。

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《魷魚遊戲2》曺柔理6件事：擁有大主唱實力

在IZ*ONE女團三年活動期間，曺柔理以極具辨識度的清新嗓音，成功收服眾多粉絲的心，人氣也一路水漲船高，2020年她參加韓國綜藝《蒙面歌王》，以18歲年紀成為新賽制進入決賽的最年輕亞軍，再次證明她的堅強歌唱實力。



2021年IZ*ONE結束活動之後，曺柔理並沒有忘記歌手初心，持續為《月刊家》、《你喜歡布拉姆斯嗎》等多部人氣劇獻唱OST，更發行個人單曲專輯《GLASSY》，以Solo歌手身份正式出道，不斷突破舒適圈的她歌而優則演，陸續在網路劇《Mimicus模仿者》擔任主角、電視劇《酒鬼都市女人》客串不良少女「施恩」一角，展現與不同以往的全方位魅力。

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《魷魚遊戲2》曺柔理6件事：從偶像轉戰演員

要知道在競爭激烈的韓國演藝圈裡，從偶像轉型為個人歌手甚至是演員，絕對不是一件容易的事。



曺柔理除了以首專《GLASSY》以R&B風格大獲好評、迷你二專主打歌〈Love Shhh!〉攻佔多個打歌節目一位之外，也積極進軍戲劇領域，她曾在訪問節目中透露這幾年幾乎每週都有兩次試鏡，不斷尋求演出機會但是都沒有被選中，直到2023年終於獲得Netflix《魷魚遊戲2》青睞，才讓大眾更加認識演員曺柔理不一樣的一面。

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《魷魚遊戲2》曺柔理6件事：飾演「最強孕婦」爆紅捱出頭

本次《魷魚遊戲2》是曺柔理首次出演大型劇集的配角，她在劇中飾演「最強孕婦」222號金純熙，與任時完所飾演的炒幣詐騙Youtuber「333號」李名器是前任情侶關係，由於錯信男友的投資情報導致背上鉅額負債，再加上未婚懷孕的因素，讓她必須籌措孩子生活費而參加遊戲。



曺柔理在劇中人設是堅強善良的少女，展現亮眼優異的演技表現，就算面對實力派演員也毫不遜色，自從《魷魚遊戲2》播出之後，曺柔理的IG粉絲數短短幾天從160萬飆升至298萬，以破百萬數字成為《魷魚遊戲2》漲粉數最多的演員，成功爆紅捱出頭！

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《魷魚遊戲2》曺柔理6件事：私下有甜美反差萌

別看曺柔理在劇中的叛逆裝扮，私底下的她其實個性可愛又呆萌，給人一種鄰家女孩的自然清新，平時打扮喜歡甜美少女風，162厘米身高讓她擁有一雙纖細大長腿，無論是穿上俏皮風格運動套裝，或是身穿全白露肩洋裝展現小性感，可甜可鹽的反差魅力讓她圈粉無數，同時也是許多女孩心目中的穿搭教科書，而曺柔理也宣布2025年即將發佈新專輯，讓人期待能看見曺柔理更多不一樣的魅力！

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