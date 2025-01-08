魷魚遊戲2｜一演員拒演上季極後悔「角色曝光」戲份僅次456李政宰

《魷魚遊戲2》（魷魚遊戲第2季）已在去（2024）年底公開，雖然不似第1季引爆全球熱度，不過參與的演員仍受到關注，不僅漲粉更打開事業運，如380號的「鼻環女」元志安就接到由她主演的新作品。只是孫錫久卻被爆出連兩季婉拒演出《魷魚遊戲》，相關人士還透露孫錫久當初看到第1季爆紅相當懊悔，還被韓國媒體形容：「揉爛了頭獎彩券。」



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孫錫久爆出連兩季推辭《魷魚遊戲》。（news1）

《魷魚遊戲》演員陣容強大。（news1）

孫錫久的熟人向韓國娛樂媒體《Newsen》透露，原本劇組邀請他演出《魷魚遊戲》第1季中朴海秀的角色，這個角色雖然是首爾大學的高材生，但因挪用公款而揹了韓幣60億元的債務，鋌而走險參與「魷魚遊戲」。朴海秀在第1季整整9集中的戲分吃重，幾乎僅次於李政宰。當時孫錫久跟他的經紀公司「晨星堂」覺得劇本很有趣，只是萬萬沒想到會這麼受歡迎。

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孫錫久的熟人表示，「第1季在全球爆紅，如果要說他們（孫錫久跟公司）不覺得可惜的話那是騙人的，我記得那時候大家也只能相互安慰『每個角色都各有該來詮釋他的演員』了。」韓國媒體更以「把還沒刮開兌獎的頭獎彩券揉爛後丟掉」來形容孫錫久痛失爆紅機會。

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只是孫錫久仍拒絕第2季的演出，外界也好奇既然都痛失第1季的演出機會，為何再度放棄？孫錫久的熟人則表示：

「雖然孫錫久明確表達想演出的意思，但收到書（劇本）後，發現主要的角色已經大致上都定好（演員）了。」



由於擔心洩漏劇情，演員只收到部分的劇本內容，當時先定下來的演員包含任時完、姜河那，然而孫錫久方面對於自己的演出份量跟主要劇情抱有疑慮、也跟劇組產生歧見，加上孫錫久當時也定好要拍攝Disney+韓劇《地下菁英》，最終二度「放生魷魚」。

孫錫久跟崔岷植（右）一起演出《地下菁英》。（news1）

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