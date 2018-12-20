《水行俠》、《閃電俠》二揀一　溫子仁選擇拍呢套竟然係因為……

DC旗下擁有著大量漫畫角色以及作品的版權，但相信大家都已經知道了導演溫子仁（James Wan）最後選擇了哪個角色——

這位以恐怖類型電影聲名大噪的導演最終選擇《水行俠》（《Aquaman》）。然而，溫子仁當初其實有機會能夠在《閃電俠》（《The Flash》）以及《水行俠》之間做出最後的抉擇，而這位導演之所以會選擇後者的原因，就是因為水行俠還沒有太多具有代表性的作品，而在世界觀的建構上也有著龐大的潛力。

由溫子仁執導的《水行俠》畫面極華麗！點圖欣賞電影精彩場面▼

+ 15 + 14 + 13

「我認為《閃電俠》的故事已經有人拍過了。這個角色已經推出過兩個版本的個人電視劇。但水行俠則完全沒有任何相關的真人影視作品。而我也發現他身在一個瘋狂又龐大的世界中，這其中大有發揮空間。」

溫子仁和兩位男女主角：Jason Momoa和Amber Heard。（《水行俠》花絮）

「我相當仰慕史提芬史匹堡（Steven Spielberg）、占士金馬倫（James Cameron）、George Lucas、John Carpenter這幾位知名電影導演，我個人也非常喜歡這些特定類型電影（genre film）。所以我想我能把《水行俠》拍成一部恐怖怪物的類型電影。DC也很直接回應說，沒問題！如果你想要的話，你可以拍一部水行俠vs海洋怪物的電影。」

《水行俠》由溫子仁執導（劇照）

早在華納兄弟（Warner Bros.）展開像是《New Gods》、《Plastic Man》、《女超人》（《Supergirl》）以及《Suicide Squad 2》等多部電影計畫之前，這間片商希望能讓一切計畫維持著相對精簡的狀態。並將主要計畫聚焦在正義聯盟（Justice League）的主要成員，像是蝙蝠俠（Batman）和神奇女俠（Wonder Woman）的電影發展上。

溫子仁為華納兄弟帶來了賣座的《詭屋驚凶實錄》（《The Conjuring》）系列之後，這位導演曾親自拜訪了這間電影工作室的主席兼首席執行官Kevin Tsujihara，並表達了他對於拍攝一部超級英雄電影的渴望。當時，他還沒有決定到底要拍攝《閃電俠》還是《水行俠》。

溫子仁《詭屋驚凶實錄》成華納兄弟數一數二賣座大片，即刻回顧系列精彩劇照▼

+ 29 + 28 + 27

閃電俠已經是一位相當具有知名度的角色，早在90年代曾經推出過一部短命的影集系列，而到了2014年則推出了一部至今仍在CW頻道持續熱播中的同名影集作品。溫子仁向紐約時報表示他之所以會選擇水行俠，就是因為這是一位從來沒有人拍攝過個人作品的角色。除此之外，《水行俠》的海底世界對於溫子仁來說簡直像個遊樂場一樣，而他也認為亞特蘭提斯（Atlantis）有著龐大的發展空間，並能藉此創造出許多有趣又獨特的內容。

目前仍在CW頻道熱播的閃電俠影集（CW）

目前仍在CW頻道熱播的閃電俠影集

從這部電影最終的成果來看，溫子仁絕對完全呈現出了《水行俠》該有的水準。無論是巨大的螃蟹生物、騎著海馬的人魚族，以及一隻由Julie Andrews配音的大海怪都確實讓觀眾大飽眼福。再加上《閃電俠》電影過去幾年來在製作過程中不斷面臨各種瓶頸，溫子仁最後拍攝了《水行俠》電影似乎也是個正確的選擇。

延伸閱讀：

可以，這很厲陰宅！溫子仁透露《安娜貝爾 3》將是外傳中最「厲陰宅」風格的作品

「我退出了！」溫子仁親口證實已不再參與《惡靈古堡》重啟版電影製作

【本文由「電影神搜」授權轉載。】