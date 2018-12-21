【寶貝智多星】Google廣告完美重演劇情　搵返主角再度對付笨賊

每逢聖誕除了會聽到「Lonely Lonely Christmas」，「Last Christmas I gave you my Heart之外」，更有這套《寶貝智多星》（Home Alone）都是聖誕必會提及的電影，定然會勾起大家的回憶！當年只有10歲的Macaulay Culkin被獨留家中，需要獨自對付兩個賊人，成為了聖誕節的電影喜劇經典！

《寶貝智多星》播出至今已有28年多！（網上圖片）

近日Google再度大賣大家的童年回憶，時隔28年特意找來Macaulay Culkin，翻拍戲中經典片段，但今時今日他有了一系列的電子產品，幫他查日程、看門外的閉路電視、調校冷氣溫度等等。而且拍攝角度和場景都忠於原著，令到不少網民大讚製作認真，廣告只是推出了短短兩日，已超過 500 萬人次觀看。

網民大讚製作仔細兼認真！（網上圖片）

當中Macaulay Culkin重演在床上彈跳一幕，不過搞笑在於他跳兩跳就腰痛，笑指自己已經年紀大，跟大家一起成長，再也不是Home Alone中掩面叫的小孩子。而且在最尾一幕，他靠智能科技令到屋企看起來不止有他一個，成功毫不費功夫而嚇退賊人，十分搞笑！相信短片任何一幕都會勾起大家的回憶！

對比圖：