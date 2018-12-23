王祖賢聖誕新照少女味十足　重溫30年前女神遺珠《畫中仙》

女神王祖賢早年淡出娛樂圈後，一直於加拿大定居，已沒再公開露面，只間中在社交網站分享生活照。昨日（22日）其粉絲微博帳戶上載她兩張新相，女神在疑似加拿大香閨中大扮甫士，祝福大家聖誕節快樂，狀態勁Fit獲網友激讚：「神仙姐姐回來了」。

相中王祖賢身穿毛衣配牛仔褲，一身便服Look仍突顯出女神優美身段，其中一張照片王祖賢靠在牆上舉手撫頭，盡騷修長美腿，被網民封為「腿神」，亦有人形容是「神仙下凡」。過去曾有報道指王祖賢整容，又說她容貌崩壞，但依近年她於社交網站上載的照片所見，雖然多多少少有執相，但沒有如報道所說般崩壞得誇張，至少以一位50+1的女人來說，女神都算保養得宜。

此外，新相另一焦點是，疑似王祖賢於溫哥華的香閨曝光。相中的背景是以白色為主的單位，配以白色聖誕樹裝飾及白色沙發，牆壁及暖爐都油上白色，相當符合女神的簡約風格，但又不失溫馨。

王祖賢新照大騷長腿，獲網民激讚是「腿神」。（微博圖片）

現年51歲的王祖賢保養得宜，與廿幾年的照片（圖右）相差不算大。（微博圖片）

重溫女神昔日靚相

王祖賢之所以被封為仙女，當然是因為在1987年上映的《倩女幽魂》中飾演仙氣十足的女鬼「小倩」，電影大獲好評之餘，亦令王祖賢紅遍亞洲，更獲提名香港電影金像獎最佳女主角，並於1990年及1991年分別推出續作《倩女幽魂II：人間道》與《倩女幽魂III：道道道》。

《倩女幽魂》的小倩是經典中的經典。

其實王祖賢於30年前拍攝的另一套作品中，造型同樣「鬼火咁靚」！1988年上映的《畫中仙》，講述王祖賢飾演的準新娘莫愁，在出嫁路上被專綁劫少女的鬼王擄走，並意外墜崖身亡，吳啟華飾演的崔書生被莫愁的美貌迷倒，並畫下她的肖像日夜思念，而化成鬼魂的莫愁為了逃避鬼王而藏身畫中，崔書生苦苦哀求同住的道士燕赤霞去拯救莫愁。

王祖賢在《畫中仙》都係鬼火咁靚。

睇牌面《畫中仙》與《倩女幽魂》有異曲同工之處，而導演午馬正是《倩女幽魂》的道士「燕赤霞」，他於《畫中仙》亦身兼演員扮演同一角色，而山寨「寧采臣」就變成吳啟華，擺明食住《倩女幽魂》熱潮拍出這部衍生作品。王祖賢扮演同類角色可謂駕輕就熟，但劇情及製作上就較《倩女幽魂》失色，靠演員去充撐場面，王祖賢演女鬼固然仙氣十足，另一美女李美鳳扮起兇神惡殺的鬼王，亦別有韻味。