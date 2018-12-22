【周末午夜場】《激戰》張家輝開拍即斷尾指　「食止痛藥操落去」

張家輝繼《証人》（2008）之後，《激戰》（2013）在同屆擊敗《一代宗師》梁朝偉之下，二度登上金像影帝寶座。未欣賞這部電影前，家輝的身形先叫人眼前一亮，向來瘦削的他竟可操出MMA選手般，所費的血與汗著實不少。當中的血不是比喻，是實質描寫，因為在《激戰》開拍不久，家輝便因一個鏡頭打斷了左手尾指，而這亦只是痛苦的開始。

家輝要操出這副身形，要大半年過住極刻苦的生活。（劇照）

日食2、30隻雞蛋谷肌

為鍛鍊出這副戰鬥身形，張家輝童叟無欺，大半年時間日練夜練，先由增磅開始。因為家輝身形向來瘦削，需要增加肌肉才有肉可練，據他的憶述，當時的「飲食生活」都相當刻苦。「起初鹽、油、糖、澱粉質一定冇，要數要吃白烚雞肉、魚，吃不下都要吃。中段開始日吃2、30隻雞蛋白以增加體內蛋白質，差不多去到拍攝前要淨食3日白飯，菜和肉都冇，就是白飯，靠澱粉質令肌肉膨脹起來。去到最後階段要脫水，飲水只能嘴角輕輕沾下，要收出線條。」

戲中以自己的弱項脫骹，打贏這場比賽。（劇照）

準備好便受傷了

一切準備好，就等待喊Action。可惜拍了幾日戲份，家輝便在一場戲中受傷，打斷左手尾指骨。「並非甚麼擂台戲，而是拍追數佬上門追債那場戲。」斷骨一刻，家輝痛得入血，都心知不妙，「然後我舉起望一眼，就不敢再看。」當時他的手指已呈Z狀，痛不欲生。

就是拍追債一幕，家輝左手尾指截斷。（劇照）

受了傷，始終怕別人知，因為劇組進度不能停下來，要維持體型，操練方面更加不能停，所以縱使大家都知他受傷，他仍要頂硬上操下去！拍下去！結果好一段日子家輝是要邊食止痛藥邊打沙包舉鐵。「那時候都管不到那麼多，就帶著傷去鍛鍊，手痛得要命，鏡頭前不是打沙包、對打、就是我被人打，然後收工又是到拳館打沙包、對打、舉鐵……」辛苦程度可想而知，即使拍攝時已盡量遷就，多用右手發力，左手大多點到即止，但傷勢還是惡化下去，要到拍畢了才正式接受治療。「這是我從影以來最嚴重的傷患，希望日後不會再發生，太可怕。」家輝說。

難怪當時家輝話望了一眼就不敢再看，的確睇見都覺得痛。（劇照）

受傷後，仍要應付不少的操練和對打場面。（劇照）

除了激情，戲中的感情線也動人好看。（劇照）