【2019展望】Marvel半年狂推五片　 DC留後著復仇未晚？

踏入2019年，各位影迷最期待欣賞哪一部電影？相信超級英雄電影會是不少人的選擇，今年由3月起，8個月內有7部Marvel與DC的超英片排住隊上映，當中前者就佔了5部，論聲勢已先贏一仗。 反觀DC將王牌《神奇女俠1984》延至2020年才面世，今年只推新角色《沙贊！神力集結》（Shazam!），另外仲有獨立製作形式的小丑電影《Joker》，難道未打就先投降，讓Marvel繼續稱霸2019年？

飾演Marvel隊長的演員魅力不足，為一大隱憂。

2018年最強勢超英片，一定是《復仇者聯盟3：無限之戰》（Avengers: Infinity War），由前年11月推出首條預告片開始，話題性一直延續至今，加上去年2月先有《黑豹》（Black Panther）作開路前鋒，就算《蟻俠2：黃蜂女現身》（Ant-Man and the Wasp）7月上映後，Marvel已沒推新作，仍能將聲勢帶到下一年，十年鋪陳的威力著實厲害。

《沙贊！神力集結》行輕鬆搞笑路線，有望殺出一條血路。

反觀DC的《正義聯盟》（Justice League）在2017年尾遭遇滑鐵盧後，沉寂足足一年時間，在去年聖誕強檔推出《水行俠》（Aquaman），總算挽回劣勢。不過今年面對Marvel連推5片的強大攻勢，DC似乎採取保守態度，今年先推新角色，再搭單一部反派小丑獨立電影，真正的戰事留待2020年才開始，先看看今年上映的Marvel與DC超級英雄電影列表：

（以下按香港上映日期排列）

3月6日 《Marvel隊長》（Marvel）

4月4日 《沙贊！神力集結》（DC）

4月尾 《復仇者聯盟4》（Marvel）

6月6日 《變種特攻：黑鳳凰》（Marvel）

7月初 《蜘蛛俠：決戰千里》（Marvel）

8月1日 《The New Mutants》（Marvel）

10月初 《Joker》（DC）

找來出晒名好戲的影帝級人馬華堅馮力士扮演小丑，已有一定保證！

由3月到5月，相信會被《Marvel隊長》與《復仇者聯盟4》的相關消息淹沒，夾在兩片中間上映的《沙贊！神力集結》想殺出重圍，靠口碑之餘還有宣傳手法。《沙贊！神力集結》比《水行俠》更輕鬆搞笑，完全脫離了DC的暗黑風格，比較似乾淨版的「死侍」（Deadpool），硬件上能為觀眾帶來新鮮感，加上月前公開的第一波預告亦獲正評，要是DC能想出新穎宣傳點子為這位新英雄推波助瀾，或能收回不俗成果。

而《Joker》並非DCEU的直系作品，但這位受歡迎程度堪比英雄的超級反派，有著一定程度的號召力，若然有好口碑，至少能為DC省靚招牌，為未來的蝙蝠俠獨立電影鋪路。

蜘蛛俠能否將氣勢帶落MCU第四階段，就看《復仇者聯盟4》的後勁有幾長久。

在迪士尼經營下。已成為票房保證的Marvel，迎來電影世界第三階段的終結，以人氣爆燈的Marvel隊長作開路先鋒，夾著這股氣勢衝到去4月尾上映的《復仇者聯盟4》，與去年的《黑豹》＋《復仇者聯盟3》屬同一套路。贏幾乎是肯定的，但贏幾多才是關鍵，對比黑豹少少意外的爆紅，Marvel隊長的形象卻未如理想中受絕對歡迎，關鍵在於演員貝兒娜森（Brie Larson）本人魅力不足，要視乎劇情能否再博得普通觀眾的歡心。

《變種特攻：黑鳳凰》的映期一改再改，這一部有可能是同系列的終結作品。

而《復仇者聯盟4》獲得壓倒性勝利幾乎無懸念，這股氣勢延續到7月的《蜘蛛俠：決戰千里》亦非不可能，因為蜘蛛俠是MCU第四階段的重心人物之一，亦是Marvel Studios年內最後一部作品，要為未來可能沒有美國隊長與鐵甲奇俠等元老英雄下，打下穩健的基石。

至於《變種特攻：黑鳳凰》與《The New Mutants》屬於迪士尼以外的製作，由於X-Men回歸Marvel Studios是遲早的事，所以這兩套作品的定位有點尷尬，尤其是新開發的《The New Mutants》，或可當一次性的獨立作品去欣賞，而黑鳳凰有幾部穩固的前作打底，衰極都有個譜。

《The New Mutants》以新人掛帥，玩暗黑恐怖風格，或有驚喜。

睇牌面，DC今年似乎打穩守突擊，待2020年Marvel電影新舊交替之時，以《神奇女俠1984》及主打小丑女（Harley Quinn）的反派女英雄組合電影《Birds of Prey》來正式開戰。須知道現時DCEU最受歡迎的人物，正是兩大女角神奇女俠與小丑女，前者的續集電影原訂於本年11月上映，早前宣佈順延至明年6月，而小丑女將於來年2月再跟大家見面，對比Marvel還未明朗的2020年部署，DC似乎已蠢蠢欲動，蓄勢待發。