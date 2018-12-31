【Marvel】復仇者、死侍準備合體　主席放風：最快2019上半年發生

影迷經歷了《復仇者聯盟3：無限之戰》（Avengers: Infinity War）後，對於明年上映的《復仇者聯盟4》（Avengers: Endgame），毫無疑問將會是影迷最期待的電影之一。由於Marvel Studio非常口密，所以有關《復仇者聯盟4》的資訊不多。惟近日有外國網民百無聊賴之時，竟意外發現「狼人」曉治積曼（Hugh Jackman）將客串演出《復仇者聯盟4》，究竟這是什麼一回事呢？

相信不少影迷都十分期待他們能回到Marvel的手中。至於如何融入MCU，影迷拭目以待。（劇照）

事源是有外國網民在Google搜尋「famous Hugh Jackman movies」，搜尋結果竟出現了《復仇者聯盟4》（2019）的字樣。最有趣的是，不少外國網民輸入「famous Hugh Jackman movies」搜查時，均出現相同的結果。除了《復仇者聯盟4》海報外，還包括曉治積曼多年來參演的其他電影，當中包括《變種特攻》系列電影、《孤星淚》、《踢躂小企鵝》、《死亡魔法》、《超人類：卓比》及《大娛樂家》等。

Google劇透曉治積曼將參演《復仇者聯盟4》？

+ 3 + 2

《死侍》、《變種特攻》及《神奇4俠》等系列的控制權，最快明年1月底回到Marvel Studio手上。（劇照）

莫非曉治積曼真的會客串參演《復仇者聯盟4》？據了解，迪士尼與Fox最快在明年1月底完成合併工作，到時《死侍》、《變種特攻》及《神奇4俠》等系列的控制權，將落入Marvel Studio主席奇雲費治（Kevin Feige）一人手上。他早前接受Variety訪問時表示，罕有地透露合併的工作進度，並指出最快明年上半年就會開始籌備如何把上述三組，原本屬於Fox的系列電影，融入到MCU：「可能會在明年的頭六個月發生，人物回歸的想法很棒，當創建這些角色的公司可以重獲控制權是一件很好的事。」可是，他續指出，目前Marvel Stuido仍沒有實際的規劃及想法。

Marvel Studio主席奇雲費治早前接受外媒訪問時表示，復仇者與變種特攻等原屬Fox的角色「可能會在明年的頭六個月發生」。（Getty Images）

難道種種跡象都顯示曉治積曼將會客串演出？但相信這屬於Google出錯居多。原來在發生曉治積曼事件3日前，Google已經出現錯誤，指「魁隆」佐斯布連（Josh Brolin）有份參演DC的《水行俠》。最有趣的是，當佐斯布連得悉此事後，也在其Instagram出Post抽水，聲稱他本人永遠是水行俠，同時感謝各位影迷再次帶給他「第一」的頭銜，看來今次不少影迷又要空歡喜一場。