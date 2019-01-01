【MCU】復仇者聯盟再有新成員加入！　Kevin Feige對新英雄賣關子

身為一部Marvel電影宇宙MCU深耕十年的集大成之作，《復仇者聯盟4》（《Avengers: Endgame》）將會集結幾乎每一位來自這個電影宇宙中的英雄角色，一同對魁隆（Thanos），展開最後的反擊行動。但我們也能預料到，在這之後，許多新角色將會接棒成為Marvel工作室的新焦點。在近日訪談中，《復仇者聯盟4》監製Kevin Feige預告了一些接下來將在Marvel電影宇宙中登場的新角色。

Marvel迷們，還有很多作品等你們。（劇照）

日前受訪時，Kevin Feige如此表示：「唯一一部已證實將在《復仇者聯盟4》之後登場的電影作品，就是目前還在製作中的《蜘蛛俠：決戰千里》（《Spider-Man: Far From Home》）；但目前的確還有許多計劃正在發展中，也有許多其他電影製作者，包含《永恆族》（《The Eternals》）導演趙婷（Chloe Zhao），以及《黑寡婦》（《Black Widow》）導演Cate Shortland。但基於某些原因，我們到現在都還沒談論到這些話題……可以確定的是在《復仇者聯盟4》以及《蜘蛛俠：決戰千里》之後，我們將會持續推出更多作品。」

雖然Kevin Feige目前尚未正式公開《永恆族》以及《黑寡婦》的相關資訊，但他的確對主持人問到的某些與這幾位電影製作者相關的問題有所回應。只不過他也提到他們確實想要讓MCU以各種能為觀眾與粉絲帶來驚喜的方式持續發展下去：

我們想要繼續採取那種『令人捉摸不定的方式』，在大銀幕上帶給觀眾從未見過的全新角色；而對於那些觀眾們早已認識的英雄們，我們則是用不同的方式訴說他們新的故事。 Marvel總裁Kevin Feige

蜘蛛俠、黑寡婦、以及你將認識的《永恆族》與更多英雄──

導演趙婷以備受好評的《The Rider》一鳴驚人之後，2018年9月正式宣布將會成為Marvel電影《永恆族》的導演。而在這之前，早有消息指出Cate Shortland已經簽約要協助執導Scarlett Johansson所主演的《黑寡婦》個人電影。

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Marvel工作室目前尚未正式宣布這些電影計畫，這也是為何Kevin Feige對於談論這些電影感到相當猶豫的原因。但這些作品都已受到各種相關報導證實，不少觀眾也都認為這些都將會是展開Marvel電影宇宙新階段的重要計畫。

《永恆族》。（漫畫截圖）

雖然鋼鐵奇俠（Iron Man）、美國隊長（Captain America）和雷神奇俠（Thor）創始成員最終的命運目前依然不明，但可以確定的是，我們絕對能夠在未來看到更多關於蜘蛛俠或黑豹（Black Panther）等後期英雄們的故事。

《復仇者聯盟4》（劇照）

《復仇者聯盟4》暫訂於2019年4月26日上映，屆時我們就能親眼見證一切的發展了。

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