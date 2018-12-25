【水行俠】七大彩蛋致敬DC同溫子仁舊作　仲有呢個細節為續集鋪路

DC超級英雄《水行俠》上周登陸香港，電影開畫以來在全球累積強勁票房和口碑，不單有賴一眾主演Jason Momoa、Amber Heard、Patrick Wilson、Nicole Kidman等發揮驚人魅力，導演溫子仁絕對是幕後大功臣，他為主打暗黑風格的DCEU注入活力，將英雄起源故事拍成極具娛樂性的動作片，所以《水行俠》一上映已有不少粉絲催促他拍續集，或乾脆接手《正義聯盟》。 其實只要細心留意，溫子仁早在戲中埋下向DC致敬的細節，還悄悄加入跟他的多部招牌作品相關的彩蛋，就連片尾片段都疑似為續集留了伏線，只有真「溫粉」先認得晒！ 註：內含劇透。

溫子仁都話創作大受呢本書影響。（劇照）

1. 參考恐怖故事書

戲中Queen Atlanna在Thomas Curry家中醒來一幕，枱上放了雪球（snow globe）和美國恐怖文學始祖H. P. Lovecraft的著作《The Dunwich Horror》，書中其中一個故事正是描寫患白化病的女性愛上神的故事，後來誕下的孩子擁有神奇力量，跟水行俠的身世互相呼應，據知，片中海底巨獸的設計亦是參考該書。

Mera跟水行俠去沙漠搵三叉戟，過程爆笑有趣。（劇照）

2. Pitbull度身訂造插曲

《水行俠》全片動作場面滿滿，配合活力十足的配樂刺激度不輸《狂野時速》，當中水行俠跟Mera抵達撒哈拉沙漠時，就出現Pitbull製作的插曲《Africa》，溫子仁透露邀請對方特別創作歌曲，是為了向經常使用Pitbull歌曲的《狂野時速》系列致敬，而二人由機艙跳出的畫面亦是復刻《狂野時速7》的片頭。

《水行俠》有少量細節跟《正義聯盟》作連結。（《正義聯盟》劇照）

3.《正義聯盟》細節

《水行俠》雖是設定在《正義聯盟》的時間線後發生，但鑑於後者的評價和票房之慘烈，觀眾都不會怪溫子仁當冇件事重新開始，然而他在片中其實埋了相關細節，一點也不忘本。除了Mera提到感謝水行俠幫忙消滅荒原狼（Steppenwolf），在回憶片段中，Thomas Curry燈塔家中，梳化旁放了一個狀似手工木盒，正是《正義聯盟》荒原狼的Mother Box，將《水行俠》跟DC電影世界串連起來。

Leigh Whannell是導演溫子仁的多年拍檔。（劇照）

4. 溫子仁最佳拍檔客串

有別於DC電影世界一貫風格，《水行俠》全片含有大量笑位，娛樂性十足，其中水行俠跟Mera在機艙的爆笑場口原來更有驚喜客串，飾演機師的Leigh Whannell其實是導演溫子仁的多年拍檔，為《恐懼鬥室》和《兒兇》系列擔任編劇和監製外，亦經常客串演出，溫子仁粉絲一定認得。

有指《正義聯盟》前導演Zack Snyder跟溫子仁緊密合作，而《水行俠》這一幕是向超人致敬。（劇照）

5. 片尾動作致敬超人

電影尾聲，水行俠意識到自身使命後，以綠、金兩色的經典造型統領亞特蘭提斯，最後一幕他舉起三叉戟從海底極速游往水面的畫面，就被指是向超人的招牌動作致敬。

細心啲睇，可以見到Annabelle默默坐在海底。（劇照）

6. Annabelle公仔驚現海底

雖然溫子仁未有正面回應，但不少眼利的粉絲都留意到，當Mera帶水行俠進入亞特蘭提斯到安全屋跟Vulko見面，在海底能隱約見到疑似《詭屋驚凶實錄》Annabelle的公仔，溫子仁更戲言未來想讓黑暗正義聯盟（Justice League Dark）進入「詭屋電影宇宙」。

7.Dr. Stephen Shin為續集鋪路

戲中海洋科學家Dr. Stephen Shin曾多次受訪強調亞特蘭提斯真正存在，其實因為在原著漫畫中，他曾是Thomas Curry的故友，在水行俠小時候曾幫助對方學習使用亞特蘭提斯的力量，後來由於水行俠堅持不願透露亞特蘭提斯的位置，令Dr. Stephen Shin變得偏執，《水行俠》電影稍作改編，水行俠的導師變成Vulko，片尾Dr. Stephen Shin救出Black Manta，暗示二人將會結盟，勢成續集反派。