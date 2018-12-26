【水行俠】解構頭號宿敵Black Manta　為追殺水行俠而存在

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由溫子仁執導；Jason Momoa、安芭赫德（Amber Heard）、Patrick Wilson及妮歌潔曼（Nicole Kidman）主演的《水行俠》（Aquaman）。今集電影有別於過往DC電影的暗黑風格，而且主角水行俠還要面對兩大勁敵，包括與同母異父弟弟Orm展開皇位爭奪戰，同時要防備Black Manta來襲，所以今集見到水行俠由深海打到上陸地。

從片尾彩蛋可見，Yahya Abdul-Mateen II飾演的Black Manta有機會於續集出現，原來這個奸角大有來頭，被視為對水行俠的最大威脅。

在《水行俠》中，Yahya Abdul-Mateen II飾演David Hyde，後來成為Black Manta。（劇照）

電影開首率先交代水行俠如何與Black Manta結怨，當時水行俠制伏了一群試圖劫持核子潛艇的海盜。當時原名David Hyde的Black Manta的父親被魚雷壓住雙腿不能逃走，他試圖游說水行俠伸出援手，可惜卻遭拒絕，最終David Hyde父親引爆炸彈，自殺身亡；而David Hyde成功逃離，自此誓言要向水行俠報仇。David Hyde在1967年《水行俠》第35期首次登場，當時沒有任何關於此角的背景，劇情講到他乘坐巨型潛艇，並向亞特蘭提斯發起攻擊。處子戰正是挑戰宿敵水行俠。

Black Manta視水行俠為宿敵，在電影《水行俠》中，不乏追殺水行俠的場面。（劇照）

可是，David Hyde要待約20年，其角色才得到更詳細的描述。在1993年重啟版《水行俠》漫畫第6期中，透露了他為何會與水行俠交惡。據這版本，David Hyde小時候喜歡在海邊玩，但他某天遭綁架後，被迫在一艘船上做苦工。在船上飽受虐待的他，某天見到年青的水行俠在海中與海豚嬉戲，於是David Hyde試圖向水行俠發出求救訊號，可惜最終徒勞無功。就這樣，David Hyde憎恨水行俠的見死不救及大海的無情，並下定決心要摧毀水行俠及亞特蘭提斯。

David Hyde是一位機械工程天才，他能自己創造高科技戰服。影迷可以在《水行俠》中，見到他自己製造的盔甲。（劇照）

可是10年後，David Hyde的起源故事又遭到改變，但同樣是一個悲劇人物設定。據2003年出版的《水行俠》第8期中，David Hyde是一個有嚴重自閉症的孩子，但在冰冷的海水中卻感到舒適。可是沒有人理解他，並把他送到阿卡漢瘋人院（Arkham Asylum）。而院內的醫護人員透過殘忍的治療方法，使他成為暴力殺手。當時他看到水行俠在電視上出現，對他產生著迷。這最終令他加速轉化為Black Manta，不斷挑戰水行俠。

在原著漫畫中，Black Manta把水行俠的手切斷。（DC Comics）

可是無論是那個版本，Black Manta與水行俠都有着不共載天之仇。可是，這位勇於挑戰水行俠的Black Manta卻沒有超能力。在原著漫畫中，David Hyde是一位機械工程天才，他為自己設計了一套高科技潛水戰服和潛水艇。該戰服足夠令他承受海洋深層的壓力，並同時賦予Black Manta超強的力量。從電影《水行俠》中，可以見到他能透過其頭盔發出紅色激光炮及有雙刀武器。

Black Manta的頭盔能發出紅色激光炮。（劇照）

當中最令水行俠傷心，必定是在原著漫畫《Aquaman: Death of A Prince》發生的事。當時Black Manta攻擊亞特蘭提斯，應接不暇的水行俠被捉，還要跟Black Manta進行生死鬥。為了要他們速戰速決，Black Manta把水行俠的兒子放進毒水缸中，最終，雖然水行俠成功逃走，但卻趕不及拯救兒子。

水行俠及Mera的兒子被Black Manta殺死，而Mera也把此事歸咎水行俠。（DC Comics）

另外，在最新重啟版漫畫《The New 52》中， 專門研究水行俠的Dr. Stephen Shin希望他能獻出自己的血液樣本，當然遭到拒絕。於是Dr. Shin找來Black Manta幫助，而他在找水行俠途中，卻意外殺死了水行俠的父親Thomas Curry；而水行俠復仇時，也同樣意外殺死了Black Manta的父親。最終，電影則改成水行俠沒有出手拯救David Hyde的父親，最終這使他轉化成Black Manta。相信續集會續探討兩人的宿怨。

相信《水行俠》續集也是圍繞水行俠及Black Manta展開。（劇照）

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