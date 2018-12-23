【水行俠】Patrick Wilson成愛將　溫子仁：世界還沒看到他的優秀

由溫子仁執導的《水行俠》（Aquaman）早在本月初率先在內地上映，截止本月19日，《水行俠》在內地票房衝破14億元人民幣，成為DCEU首部在內地市場錄得超過10億元的作品。而隨着《水行俠》在不同國家與地區陸續上映，暫時全球累積票房為3.64億美元，即約28.4億港元，相信《水行俠》有能力挑戰兩年前，由《蝙蝠俠對超人：正義曙光》（Batman v Superman: Dawn of Justice）創造的8.73億美元（約68億港元）全球票房記錄。

《水行俠》演員包括「Black Manta」Yahya Abdul-Mateen II、「水行俠」Jason Momoa、「亞特蘭提斯女王」妮歌潔曼、「Mera」安芭赫德及「海洋領主」Patrick Wilson。（網上圖片）

電影除了沿用Jason Momoa飾演水行俠外，還有不少重量級演員助陣，當中包括Willem Dafoe、安芭赫德（Amber Heard）及妮歌潔曼（Nicole Kidman）等。除此之外，當然還有溫子仁愛將柏德烈韋遜（Patrick Wilson）。他自2011年《兒凶》（Insidious）中的爸爸Josh、到兩年後在《詭屋驚凶實錄》（The Conjuring）飾演艾德華倫（Ed Warren），而今年在《水行俠》中，飾演「水行俠」Arthur Curry同母異父的弟弟「海洋領主」Orm。溫子仁執導的每一齣作品，都幾乎可以看到柏德烈韋遜的身影。

Patrick Wilson由鬼界殺到海洋界，擔任「海洋領主」Orm。（劇照）

溫子仁御用愛將，在《詭屋驚凶實錄》中飾演華倫夫婦的Patrick Wilson及Vera Farmiga。（網上圖片）

當時在製作《詭屋驚凶實錄2》（The Conjuring 2）時，溫子仁便問柏德烈韋遜要不要參演《水行俠》，演出Orm一角。當時有指溫子仁連劇本都沒完成，而柏德烈韋遜的經理人也非常憂心：「你知道這是什麼角色嗎？」當時柏德烈韋遜輕描淡寫「當然知道」。結果他拿照片給眾人看時，大家都問他「這角色很重要嗎？」而他對溫子仁卻充滿信心：「我知道他不會浪費我的時間。」從這件事可以知道他對溫子仁充滿信心及信任。

溫子仁相當欣賞Patrick Wilson，並坦言這個世界還沒有看到他優秀之處。。（網上圖片）

而事實上，溫子仁導演確實相當欣賞柏德烈韋遜。他在訪問時曾被問到為何不斷找柏德烈韋遜擔任男主角，而當時他毫不諱言指出背後原因：「我和他已經多次合作，我真的很愛他。他就像變色龍一樣，可以跟任何一個角色融合，我認為他是一個很優秀的演員，但這個世界還沒有看到他優秀之處。」

在《水行俠》中，Patrick Wilson飾演「海洋領主」Orm，是水行俠同母異父的弟弟。（劇照）

在《歌聲魅影》中，Patrick Wilson有幸一展歌喉。（劇照）

除了演技了得外，他的唱功也不容小覷。或者遺傳了他母親的優良傳統，其母Mary Kay Wilson是聲樂導師兼職業歌手。他1995年在卡尼基美隆大學戲劇系畢業後，同年便參演舞台劇《西貢小姐》（Miss Saigon），展開他善唱善演的演藝生涯。除了舞台劇外，他在電影界亦能一展歌喉。當中包括《歌聲魅影》（The Phantom of the Opera）及在《詭屋驚凶實錄2》有一幕自彈自唱的戲份。另外，在2010年，他還獲紐約洋基邀請，在球賽中場休息時間獻唱《God Bless America》（天佑美國）。其後，他曾與兩位兄長合組樂團The Wilson Van，舉行慈善演唱會，為導盲犬協會及兒童醫院籌款，真是一個充滿愛心的好演員。

在《水行俠》中，Patrick Wilson的Orm一角也不比水行俠遜色，非常搶鏡。（劇照）

溫子仁與Patrick Wilson的互動非常有趣，令Patrick Wilson都忍不住叫溫子仁不要拍他，趕緊上飛機。（網上圖片）

在2000及2001年憑舞台劇《The Full Monty》；及在2002年憑舞台劇《Oklahoma!》，獲提名角逐托尼獎最佳音樂劇男主角，此頒獎禮被譽為是美國舞台劇界最高榮譽大獎之一。2003年，他踏足電視界，即憑《天使在美國》（Angels in America）入圍競逐艾美獎突出表現男配角獎及金球獎最佳男配角獎；12年後，他再憑美劇《Fargo》第二季入圍金球獎的最佳男主角獎提名。雖然目前柏德烈韋遜沒有任何獎項加冕，但相信他的演技毋庸置疑。