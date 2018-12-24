【復仇者聯盟4】《復仇者4》誓成MCU最長電影　導演：大概3小時！

距離《復仇者聯盟4》（Avengers: Endgame）正式上映尚有四個月，可是有關此電影的消息一直不多。而最近電影導演羅素兄弟（Russo Brothers）接受外國傳媒訪問時，罕有地透露了電影的最新消息。若然後製沒有新改動的話，相信《復仇者聯盟4》將會是Marvel Studio有史以來，片長最長的電影。

《復仇者聯盟4》的預告再次勾起影迷的悲痛，而導演表示，超級英雄要在《復仇者4》中，從痛苦和悲慘中團結起來。（劇照）

《復仇者聯盟3：無限之戰》集結了超過20位超級英雄及多位反派角色，然而當時導演羅素兄弟仍然能夠在兩個半小時內，把故事說完。可是隨著迎來最後一戰，兩人表示《復仇者聯盟4》的片長不會少於3小時，而目前最新的版本，電影片長目前大概約3小時。導演羅素兄弟早前接受英國電影雜誌《Empire》訪問時表示，在《復仇者聯盟3：無限之戰》（Avengers: Infinity War）後，整個宇宙需要從痛苦和悲慘中團結起來「整個宇宙都經歷了相同的命運，而這經歷就把他們連成一線。」至於《復仇者聯盟4》能否超越《復仇者聯盟3》，Joe Russo表示目前言之尚早，並指出需要經過好大的努力。

《復仇者聯盟3》片長149分鐘，導演成功在兩個半小時內把故事說完。（劇照）

魁隆已經退休？

除了超級英雄的消息外，兩人亦透露了《復仇者聯盟3》勝利者魁隆的最新消息，並表示他已經如《復仇者聯盟4》預告所顯示，解甲歸田：「他已經成功完成了他所要做的事情。他已經退休了。」然而他在享受退休生活的同時，何解復仇者聯盟仍要挑他機呢？莫非他不再是《復仇者4》的最終BOSS？相信影迷要留待明年4月才知道最終答案。

兩位導演指魁隆已經解甲，並歸隱田園。（劇照）

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又嚟催淚結局

兩人還透露，電影的估計片長約3小時，相信是MCU有史以來最長的一集：「這部電影很大可能長約三小時，因為這是一部有很多故事要說的大製作。」另外，當二人被問及影迷是否需要帶紙巾入場觀看《復仇者聯盟4》，以應付突如其來的情緒波動或超級英雄死亡時，導演之一的Anthony Russo未知是否刻意作弄觀眾，表示︰「我會帶定一包！」雖然未知結局如何，但影迷儘管暫時相信他的建議，以備不時之需。