【林嶺東逝世】《龍虎風雲》改編賊王劫案　駁火126響成開埠紀錄

香港名導演林嶺東，不幸於29/12睡夢中離世，享年63歲。林嶺東成名於80年代，一部《龍虎風雲》（1987）更讓他奠定江湖地位，為他帶來香港電影金像獎最佳導演，而主角周潤發更憑高秋一角贏得第二個最佳男主角。 《龍虎風雲》講述周潤發為搗破以李修賢為首的械劫集團，要混入當中做臥底。電影壓軸一幕在尖沙咀鬧市打劫金舖，跟警方當街火拼。原來這幕創作藍本源自1985年轟動一時的忠信錶行械劫案，當時7名匪徒在尖沙咀街頭與警方駁火126響，而匪徒當中更有後來成為通緝犯，電影《樹大招風》也有參考他故事創作的季炳雄。

高秋一角為警方臥底，要裡應外合搗破械劫集團。（劇照）

季炳雄是當年被稱為省港旗兵的大賊之一。（網上圖片） 一早部署卻無功而回 《龍虎風雲》是著名編劇沈西城的作品，當年為新藝城導演的林嶺東，因為好幾個劇本都被麥嘉打回頭，久久未有戲開。毅然主動問當時做翻譯的沈西城有沒有興趣做編劇，心中有沒有一個故事？結果沈西城便交出5千字，以當年轟動一時的忠信錶行械劫案為藍本的《龍虎風雲》初稿出來，結果麥嘉看後十分喜歡，拍板要開拍，成就了這個經典。 這宗案件是發生在1985年5月1日，當時一行7人的匪徒，持械行劫位於尖沙咀彌敦道46號的忠信錶行。由於警方早已收到線報，故在錶行附近駐重警力。結果匪徒事成在離開時，3度跟警察駁火。據報雙方合共開了逾126槍，為香港史上駁火最多的警匪槍戰。由於匪徒火力強勁，結果在警方重重圍剿下，仍能成功突圍逃離現場，最終更造成11人受傷，當中包括2名匪徒及7名警員。

在臥底期間，周潤發跟李修賢蘊釀出一份友情，令二人在身份上更為矛盾。（影片截圖）

據報道指，當時警方獲得可靠線報，花超過一個月時間進行部署，除了借用錶行對面的店舖作為臨時指揮中心外，大批警員亦分別在加拿芬道、麽地道、中間道和彌敦道等埋伏，部分更偽裝成小販、路人、遊客和的士司機作監視。

警力之多，匪徒無理由不發現異樣，故有指匪徒在行動前是知道被警方監視，但仍決定硬闖犯案，可見信心爆棚。據指由於賊人的行動明目張膽，而且囂張，劫案發生初期有途人誤以為是電視台或電影拍攝，甚至惹來圍觀。直至警方見事態嚴重，立即安排疏散人群，並下令所有埋伏的警員隨時行動。

《龍虎風雲》拍出賊人的冷血兇悍，與真實不遑多讓。(影片截圖)

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雖為臥底，但發哥竟自告奮勇替李修賢擋子彈，敵我關係變得含糊。(影片截圖) 邊駁火邊搶貨 直至店內匪徒因未能以鐵鎚擊碎強化玻璃飾櫃，毅然向飾櫃開火，一下槍聲，驚醒了在場的途人，始知是發生真劫案，立即爭相逃跑。此時一名警長亦拔槍上前警告，匪徒立即舉槍企圖開火，於是展開首輪駁火。而且匪徒有備而來，各人均身穿避彈衣，似無後顧之憂肆意開火，更離譜是幾名匪徒槍戰期間，店內的賊人未有撤離跡象，繼續在店內肆意搜掠。 由於火力懸殊，警方節節敗退，加上匪徒臨走前挾持一名女職員離開，令警方投鼠忌器，匪徒得以成功步出錶行，並登上預先泊好在附近的客貨車，帶住滿載市值逾180萬港元的名錶施施然離開。是次街頭槍戰，加上圍捕失敗，令市民質疑警方維持治安的能力，更令政府著力研究警方的火力是否足夠。事後警方痛定思痛，花4個月時間進行大追捕，最終在沒開一槍下，成功生擒全數7名疑犯，並起出3支槍械和9成贓物。 至於電影《龍虎風雲》中，匪徒在劫案中損兵折將，發哥也中槍死亡，但案情拍得緊湊非常，在鬧市飛車的場面更能拍出驚險，實是經典之作。