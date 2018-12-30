【林嶺東逝世】真正遺作《八部半》　夥杜琪峯吳宇森拍出香港情

香港導演林嶺東昨日（29/12）下午猝逝，享年63歲。消息傳出後，震驚電影界。事發後，大家都認定他執導的《沖天火》（2016）是其遺作。但據了解，林導演生前最後執導的作品應該是一齣合導作品，名為《八部半》的電影，此片分為八個不同單元故事，並由八位香港著名導演聯手執導。

《八部半》由8位香港著名導演執導，當中包括洪金寶、袁和平、徐克、吳宇森、許鞍華、林嶺東、譚家明及杜琪峯，並由杜Sir牽頭做監製。（資料圖片）

寰亞電影公司在2015年3月24日舉行的香港國際電影節新片發佈會上，公布了十齣新電影，當時有指一齣名為《八部半》的電影雖然只出現約5秒的畫面，但已成功引起現場一片歡呼，因為電影由8位香港知名導演執導，當中包括洪金寶、袁和平、徐克、吳宇森、許鞍華、林嶺東、譚家明及杜琪峯，而杜琪峯還會同時兼任監製一職。據了解，《八部半》的出現是因為現在的電影已經數碼化，故劇組希望透八位80年代出色的導演向菲林致敬。

據了解，由林嶺東執導的其中一個《八部半》單元故事在今年初已完成拍攝。（資料相片）

林嶺東負責記錄2010年的香港

據悉，《八部半》籌備多年，以電影故事將以香港為背景，由40年代開始講起，而八位導演每人揀選一個年代，而由林嶺東執導的單元故事，在今年初已完成拍攝。據了解，該單元故事講述2010年的香港，社會環境變得面目全非，這似是有感而發的創作，相信已記錄導演不少心聲。

由許鞍華導演執導的《八部半》的故事背景是40年代，並由馬賽擔任女主角。（網上圖片）

另外，當時有指許鞍華導演選擇的是40年代，這故事將涉及香港天台學校的社會輿論。其實早在2014年，當時有指由許鞍華執導的其中的一個單元故事，找來了馬賽擔任女主角。當時見到馬賽身穿藍色旗袍，以學生造型登場。可是，由於涉及不同導演，而目前仍有幾位導演的單元故事未開拍，故電影暫未知上畫日。