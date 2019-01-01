【大黃蜂．影評】女粉絲睇完都想要呢種男朋友　關鍵唔係在於打得

以前的《變形金剛》（Transformers）總是以男生與車的角度出發，不過今次卻一改過往風格，變成了一個渴望擁有私家車的女生，來講述「大黃蜂」（Bumble Bee）初來報到的故事，除了吸引男性觀眾之外，今次更大吸女粉絲。至於點解咁多女仔鍾意大黃蜂呢？除了跟整套片的風格有關之外，大黃蜂的角色設定也十分重要，而且最主要是大黃蜂真的很可愛！

又Man又可愛又識變形的車，究竟可以在哪找到？（劇照）

跟《變形金剛》的正片比起來，《大黃蜂》不是只有猛烈的爆炸和娛樂性，而是有一定的故事性，而且演員和大黃蜂的角色性格，人物刻劃方面也很細膩。有人會說大黃蜂跟女主角Hailee Steinfeld（Charlie Watson 飾）猶似戀人，男生都指愛車是大婆，女伴才是二奶，筆者也認為導演將大黃蜂拍成似她的男朋友。而且今次全片做得最好之一，正是Hailee Steinfeld跟大黃蜂之間的情感。

大黃蜂多次受到Shatter和Dropkick的襲擊，當它被打時真的會感到心痛。（劇照）

男友力爆分（Man）

戲中大黃蜂來到地球，偶遇上Hailee Steinfeld，正式開始了兩人的特別相處之道。由於狂派（Decepticons）成員三變金剛（Triple-Changer）Shatter和Dropkick的到來，作為英雄的大黃蜂不但要保護地球、柯柏文的動向、還有它自己本身，但因為狂派的猛烈攻擊，大黃蜂總是會先保護Hailee Steinfeld，再跟狂派搏鬥。戲中最後一幕，它更不惜犧牲自己，打算跟狂派同歸於盡，同時引出Hailee Steinfeld使出多年不用的跳水技能，齊齊上演一場感人的「喚醒戲」。或許你會說戲情老套，不過向來賣這情節的，觀眾都受落。

兩人被電暈生擒一幕也是看得人非常緊張。（劇照）

大黃蜂不時流露出充滿童心的一面，簡直是令人又愛又恨。（劇照）

調皮搞怪 令人又愛又恨（Cute）

另外，大黃蜂除了是位正義之士外，還是個黑白分明的博派，喜歡就是喜歡、不喜歡就不會勉強，就如它不喜歡聽The Smiths的話，會像多士機一樣直接把磁帶吐出來。而且大黃蜂第一次來到地球，對任何事物都十分好奇，如同帶了一隻小狗回家，牠會顯得非常興奮，四處走動，與此同時會搞出不少小騷亂，相對Hailee Steinfeld來說，大黃蜂給予她更多的卻是破壞，逃出車房後馬上令到她的家瞬間凌亂不堪。

雖然它犯錯，但也正正因為它「扮」可憐的表情，令到你又未必會嬲得落，就好似平時回家看到自家小狗，因為主人長期不在家中，因而發脾氣在非廁所位置「方便」，但就在你罵他們時，他們又會扮可憐或是嗲你，如此又會令你一來消氣、二來更令你甘心做個剷屎官。

相信大黃蜂一擺出這個可憐樣，就沒法抵擋得住。（劇照）