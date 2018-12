【大黃蜂】憑歌寄意重溫80年代金曲　由The Smiths聽到Bon Jovi

《變形金剛》系列外傳《大黃蜂》本周上映,電影解構大黃蜂最初為何來到地球,片尾疑似連接首集《變形金剛》劇情,勾起粉絲不少回憶。不過《大黃蜂》絕非又一刺激娛樂片那麼簡單,電影除了結合友情、親情和成長故事,背景設定於1985年亦大賣懷舊風情,戲中不止嘉年華場景和戲服造型夠復古,多首插曲更充滿時代感,除了女主角最愛的英國搖滾樂隊The Smith,還有Bon Jovi和Rick Astley等,喜歡80年代歌曲的觀眾一定聽得出。 註:內含劇透。

The Smiths《Bigmouth Strikes Again》

《大黃蜂》導演Travis Knight曾透露因為喜歡80年代,所以電影幾乎完美還原該時代的懷舊風情,未知是否導演特別鍾愛The Smiths,由女主角戲服、道具到插曲都可以見到這隊英國搖滾樂隊的影子,雖然大黃蜂似乎不太受落。The Smiths歌曲其實跟電影相當契合,其中女主角一出場就聽的《Bigmouth Strikes Again》,歌詞大約描寫懊惱不懂得表達自己,跟劇情完全同步,電影還用了樂隊的另一歌曲《Girlfriend In A Coma》。

Rick Astley《Never Gonna Give You Up》



另一慘遭大黃蜂嫌棄的歌手還有Rick Astley,他的經典作品《Never Gonna Give You Up》堪稱80年代表性舞曲,他在MV中伴隨輕快節奏扭動的舞姿更令人印象深刻,片段更曾在網絡引發「Rickroll」現象。近年新片《賤偵MADAM摷公仔》、《荷里活爛片王》、《無敵破壞王2》等仍有使用此歌,《大黃蜂》選用《Never Gonna Give You Up》相信亦是為了突出時代感。

Bon Jovi《Run Away》

提到Bon Jovi很多人可能第一時間就想起《It’s My Life》,其實樂隊早於1984年發行的首張專輯已爆紅,專輯第一首歌《Run Away》,歌詞描寫女孩渴望出外闖蕩,爸爸的小女孩已經長大,不怕失敗只想揮霍青春的心境,奠定叛逆形象。《大黃蜂》片頭交代失去爸爸庇護的Charlie正值青春期,掙扎着想找到方向的橋段,正正跟《Run Away》互相配合。

A-Ha《Take On Me》



要數荷里活最受歡迎的80年代金曲,一定少不了挪威A-Ha樂隊的《Take On Me》,特別其極具標誌性的前奏令人一聽難忘,近年《星聲夢裡人》、《挑戰者1號》和《死侍2》都曾使用這首歌,一聽到電子合成樂即時回到80年代,歌名《Take On Me》譯作「接納我」,以舞曲展開《大黃蜂》熱血冒險。

Stan Bush《The Touch》



雖然復古情懷是《大黃蜂》一大看點,但Stan Bush的《The Touch》除了賣懷舊,對《變形金剛》粉絲來說亦別具意義,事關歌曲不單是1986年《變形金剛》動畫劇場版的主題曲,開首歌詞「You got the touch, you got the power」已令人熱血沸騰,真人版第4、5集主角麥克華堡(Mark Wahlberg)更曾在電影《Boogie Nights》中表演這首歌。

Simple Minds《Don't You(Forget About Me)》



《大黃蜂》全片最動人一幕,就是片尾Charlie意識到自己的責任,跟大黃蜂分別一刻響起Simple Minds樂隊的《Don't You(Forget About Me)》,亦是戲中大黃蜂最愛電影《The Breakfast Club》的插曲,兩部電影同樣以個人成長為主題,結尾亦有異曲同功之妙。