【大黃蜂】憑歌寄意重溫80年代金曲　由The Smiths聽到Bon Jovi

《變形金剛》系列外傳《大黃蜂》本周上映，電影解構大黃蜂最初為何來到地球，片尾疑似連接首集《變形金剛》劇情，勾起粉絲不少回憶。不過《大黃蜂》絕非又一刺激娛樂片那麼簡單，電影除了結合友情、親情和成長故事，背景設定於1985年亦大賣懷舊風情，戲中不止嘉年華場景和戲服造型夠復古，多首插曲更充滿時代感，除了女主角最愛的英國搖滾樂隊The Smith，還有Bon Jovi和Rick Astley等，喜歡80年代歌曲的觀眾一定聽得出。 註：內含劇透。

The Smiths《Bigmouth Strikes Again》

《大黃蜂》導演Travis Knight曾透露因為喜歡80年代，所以電影幾乎完美還原該時代的懷舊風情，未知是否導演特別鍾愛The Smiths，由女主角戲服、道具到插曲都可以見到這隊英國搖滾樂隊的影子，雖然大黃蜂似乎不太受落。The Smiths歌曲其實跟電影相當契合，其中女主角一出場就聽的《Bigmouth Strikes Again》，歌詞大約描寫懊惱不懂得表達自己，跟劇情完全同步，電影還用了樂隊的另一歌曲《Girlfriend In A Coma》。

Rick Astley《Never Gonna Give You Up》



另一慘遭大黃蜂嫌棄的歌手還有Rick Astley，他的經典作品《Never Gonna Give You Up》堪稱80年代表性舞曲，他在MV中伴隨輕快節奏扭動的舞姿更令人印象深刻，片段更曾在網絡引發「Rickroll」現象。近年新片《賤偵MADAM摷公仔》、《荷里活爛片王》、《無敵破壞王2》等仍有使用此歌，《大黃蜂》選用《Never Gonna Give You Up》相信亦是為了突出時代感。

Bon Jovi《Run Away》

提到Bon Jovi很多人可能第一時間就想起《It’s My Life》，其實樂隊早於1984年發行的首張專輯已爆紅，專輯第一首歌《Run Away》，歌詞描寫女孩渴望出外闖蕩，爸爸的小女孩已經長大，不怕失敗只想揮霍青春的心境，奠定叛逆形象。《大黃蜂》片頭交代失去爸爸庇護的Charlie正值青春期，掙扎着想找到方向的橋段，正正跟《Run Away》互相配合。

A-Ha《Take On Me》



要數荷里活最受歡迎的80年代金曲，一定少不了挪威A-Ha樂隊的《Take On Me》，特別其極具標誌性的前奏令人一聽難忘，近年《星聲夢裡人》、《挑戰者1號》和《死侍2》都曾使用這首歌，一聽到電子合成樂即時回到80年代，歌名《Take On Me》譯作「接納我」，以舞曲展開《大黃蜂》熱血冒險。

Stan Bush《The Touch》



雖然復古情懷是《大黃蜂》一大看點，但Stan Bush的《The Touch》除了賣懷舊，對《變形金剛》粉絲來說亦別具意義，事關歌曲不單是1986年《變形金剛》動畫劇場版的主題曲，開首歌詞「You got the touch, you got the power」已令人熱血沸騰，真人版第4、5集主角麥克華堡（Mark Wahlberg）更曾在電影《Boogie Nights》中表演這首歌。

Simple Minds《Don't You（Forget About Me）》



《大黃蜂》全片最動人一幕，就是片尾Charlie意識到自己的責任，跟大黃蜂分別一刻響起Simple Minds樂隊的《Don't You（Forget About Me）》，亦是戲中大黃蜂最愛電影《The Breakfast Club》的插曲，兩部電影同樣以個人成長為主題，結尾亦有異曲同功之妙。