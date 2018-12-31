【司法女王】鐵嘴女法官真事改編　為爭男女平權毅然求學終成律師

奧斯卡大熱作品，根據最高法院鐵嘴女法官露絲金斯伯格Ruth Bader Ginsburg事蹟改編，由《霍金：愛的方程式》金像級女星Felicity Jones和《以你的名字呼喚我》Armie Hammer主演，兩大男女神首度同台合演《司法女王》，該事年更入選福布斯榜最有影響力的美國律政泰斗！

男女平權在史上是經過長期的抗爭才得來。

50年代的美國，社會仍以男性優先，距離男女平權一詞仍是遙不可及。今次Felicity Jones飾演哈佛法律系高材生，一開始是為了更了解丈夫的工作，讓她成為一名更有耐性的賢妻。不過她從求學到成為執業律師，處處遇到性別歧視，幸得丈夫支持，才能無慮直衝，力爭兩性平權。

原型人物年輕時照片 (Ruth Bader Ginsburg - Portrait as Cornell Senior, Photo credit _ Collection of the Supreme Court of the United-States)。

當時，對於性別上的歧視，被視為合法，Felicity Jones為了糾正這個錯誤，決意推翻整個充滿歧視的制度。而在法庭之中，法官大人舉出一個例子，「女性」這詞在美國《憲法》中從未提過，不過她卻以「『自由』這詞也沒有，法官大人」。接下來她還會以何等毅力和事蹟打下這一場奠定性的官司就要留待戲中分解了！