【水行俠】獲封「DC救星」反成壓力　溫子仁：原本以為冇人想睇

DC超級英雄電影《水行俠》（《Aquaman》），對於發行片商華納兄弟（Warner Bros.）以及DC擴展宇宙（DCEU）來說絕對是一部相當重要的電影。《水行俠》不僅背負著大量的期待，還被寄予能夠扭轉DC電影頹勢的希望──

然而，這其實也是件相當諷刺的事，因為對於導演溫子仁（James Wan）來說，他之所以會選擇拍攝《水行俠》的其中一個原因就是：他原以為這是一部不受觀眾關注的DC電影。

溫子仁原本只想低調拍攝《水行俠》。（網上圖片）

關於上述問題，溫子仁導演是如此解釋的。他說：「他們（華納兄弟）問我對於哪位超級英雄比較有興趣，而我選了水行俠，因為這位角色時常被拿來開玩笑，所以我認為拍攝一部關於他的電影自然不會有太多壓力。我原本是希望能夠拍成一部比較低調、沒人在乎的電影。但到了現在，這部電影卻成為了焦點。」

《水行俠》由溫子仁執導。（Twitter）

其實溫導會有這樣的想法也不難理解，比起拍攝其他熱門DC超級英雄角色的獨立電影，粉絲們對水行俠的期待相對較低。就如同溫子仁在Business Insider的訪談所說，水行俠的確曾是一位常常被人取笑的角色，因為他會跟魚講話，穿著俗氣的服裝，甚至還是HBO系列《色慾荷里活》（《Entourage》）其中一條故事線的主題。所以理論上來說，粉絲們對於這部電影的確不會抱著太高的期待。

《色慾荷里活》劇照（HBO）

因此，溫子仁認為拍攝《水行俠》不會時時刻刻受到粉絲們的熱切關注。他希望能夠低調地好好完成這部電影，並且讓《水行俠》成為一個意外的美好驚喜。但是溫子仁沒有意識到的是，《水行俠》的背景設定在深海之中，所以某方面來說，這部電影無論如何都會承受著巨大的「壓力」。

《水行俠》背負扭轉DC頹勢的重任

然而，在《正義聯盟》（《Justice League》）評價與票房雙雙失利之後，溫子仁原本預期能夠低調地拍攝一部DC電影的希望也隨之破滅，而這也讓DCEU在《神奇女俠》（《Wonder Woman》）後建立起的名聲跟著崩壞……以上種種導致溫子仁的《水行俠》背負了扭轉頹勢的重責大任；除此之外，身為DCEU在2018年的唯一一部作品，《水行俠》到最後還是成為了粉絲們眼中的一大焦點。然而，這位曾經被人們當成笑話的英雄角色，卻意外地成為了拯救DCEU系列電影的「英雄」。

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雖然溫子仁希望能低調地製作《水行俠》，但溫導這位「荷里活恐怖大亨」本身的名聲卻已為本片增添許多賣點。或許這對導演是種不太公平的負擔，但現實中的狀況的確如此：有才華的導演確實會提升粉絲對於新作的期待，所以要保持低調基本上不太可能。

就算《正義聯盟》當初真的帶來了成功，這樣的情況依然還是會讓不少粉絲期待《水行俠》能夠保持上一部的水準，所以不管溫子仁怎麼做，他的作品仍然會有著不小的壓力。

溫子仁宣傳《水行俠》與影迷合照。（Twitter）

以目前《水行俠》的成績來看，這部電影並沒有因為承受巨大壓力而失敗，反而幫助DCEU停止了「進兩步退一步」的窘境。《水行俠》在上映首週便已創下相當驚人的票房成績，雖然在北美票房的表現仍不如之前的DCEU作品，但《水行俠》在北美以外地區的票房卻履創許多驚人紀錄。除此之外，影評普遍地也為這部電影給出了相當正面的評價。

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