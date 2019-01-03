【香港票房2018】《復仇者聯盟3》稱霸　《逆流大叔》逆扒上第六

2018年上映的電影多不勝數，資料顯示本港電影消費市道有所提升，中西票房總收入達到港幣$1,957,285,394，跟2017相比上升了5.57%，而2018年上映的電影也由331部上升至353部，當中香港電影同樣佔了53部，非香港電影則佔了300部，較2017年上升了22部。

子華神跟佘詩曼主演的《棟篤特工》以港幣$44,709,699票房榮登第一位！（網上圖片）

以全年計算，在2018年1月1日至12月31日中，最高票房十部香港電影包括新年賀歲檔的《棟篤特工》、《無雙》、《我的情敵女婿》、《L風暴》、《捉妖記2》、《逆流大叔》、《黃金兄弟》、《葉問外傳：張天志》、《西遊記女兒國》和《紅海行動》。

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Marvel電影《復仇者聯盟3：無限之戰》無不負所望，以港幣$153,301,337票房穩坐冠軍之位。（網上圖片）

另外，以全年計算，在2018年1月1日至12月31日中，最高票房十部非香港電影包括《復仇者聯盟3：無限之戰》、《侏羅紀世界：迷失國度》、《超人特工隊2》、《黑豹》、《職業特工隊：叛逆之謎》、《蟻俠2：黃蜂女現身》、《水行俠》、《死侍2》、《與神同行》和《與神同行：終極審判》。