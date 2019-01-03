【香港票房2018】《復仇者聯盟3》稱霸　《逆流大叔》逆扒上第六

電影
撰文：
最後更新日期：

2018年上映的電影多不勝數，資料顯示本港電影消費市道有所提升，中西票房總收入達到港幣$1,957,285,394，跟2017相比上升了5.57%，而2018年上映的電影也由331部上升至353部，當中香港電影同樣佔了53部，非香港電影則佔了300部，較2017年上升了22部。

子華神跟佘詩曼主演的《棟篤特工》以港幣$44,709,699票房榮登第一位！（網上圖片）

以全年計算，在2018年1月1日至12月31日中，最高票房十部香港電影包括新年賀歲檔的《棟篤特工》、《無雙》、《我的情敵女婿》、《L風暴》、《捉妖記2》、《逆流大叔》、《黃金兄弟》、《葉問外傳：張天志》、《西遊記女兒國》和《紅海行動》。

+15
+14
+13

Marvel電影《復仇者聯盟3：無限之戰》無不負所望，以港幣$153,301,337票房穩坐冠軍之位。（網上圖片）

另外，以全年計算，在2018年1月1日至12月31日中，最高票房十部非香港電影包括《復仇者聯盟3：無限之戰》、《侏羅紀世界：迷失國度》、《超人特工隊2》、《黑豹》、《職業特工隊：叛逆之謎》、《蟻俠2：黃蜂女現身》、《水行俠》、《死侍2》、《與神同行》和《與神同行：終極審判》。

+12
+11
+10
【香港電影】2019五大最期待港產片　除咗古天樂仲有……
【水行俠】傳亞特蘭提斯真實存在　柏拉圖曾稱此地遍地黃金同白銀
【新喜劇之王】預告還原廿年前經典　由對白笑位到「栢芝」都重現
【水行俠】全球票房收逾7億美元　輕鬆KO一半歷年MCU電影
【2019展望】盤點十大最期待港產片　古天樂、劉青雲平分秋色
【Marvel】復仇者、死侍準備合體　主席放風：最快2019上半年發生
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。