【水行俠】傳亞特蘭提斯真實存在　柏拉圖曾稱此地遍地黃金同白銀

DC電影《水行俠》（Aquaman）口碑載道，當中備受矚目的，必定是電影中的海底王國「亞特蘭提斯」（Atlantis）。相信不少影迷都被這個美輪美奐的水底世界所吸引。其實除了亞特蘭提斯外，不少超級英雄電影都有提及他們的家鄉，當中最為影迷津津樂道的地方，或許是黑豹的瓦干達（Wakanda）。假若這些虛擬國度真的存在，那個又是大家最理想的國度呢？

有指《水行俠》的亞特蘭提斯曾經傳在，還被柏拉圖指該國度遍地黃金白銀，可惜最終不敵大自然災害。（劇照）

黃金國度 — 水行俠的亞特蘭提斯

不少影迷被《水行俠》中的亞特蘭提斯所吸引，據了解，這個地方在西方傳說中，是一個擁有高度文明的國度，可是有指這個地方在一萬多年前沉沒在大海中，而對於亞特蘭提斯最早的描述，則要追溯至古希臘哲學家柏拉圖的著作《對話錄》中。柏拉圖指出，亞特蘭提斯是一個遍地黃金及白銀的國度，可惜最後因為大地震及洪水相繼發生，最終令亞特蘭提斯淹沒在大海之中。至於真相如何，相信目前仍沒有得到確實的解說。如果大家希望能長住亞特蘭提斯，或者第一個需要學的技能是在水中呼吸。

天堂島生孕育出以保衛人類為使命的亞馬遜女戰士。（劇照）

男人天堂 — 神奇女俠的天堂島

相信影迷都記得，在《神奇女俠》中，出現了一個與世隔絕的天堂島（Themyscira）。據了解，宙斯在臨終前，創造出以保衛人類為使命的女戰士「亞馬遜人」，自此，她們便聚居在天堂島。在電影中，島上住的都是女戰士，沒有男人，而這個被譽為烏托邦的地方，是受阿佛洛狄忒（Aphrodite）法律管制，指出：「任何男人試圖踏上天堂島，都會被判處死刑。」

氪星是女超人及超人的故鄉。（劇照）

距離地球約27.1光年的超人家鄉 — 氪星（Krypton）

這個星球是女超人及超人的故鄉，以氪元素命名。據了解，氪星在DC漫畫宇宙中是最發達的文明之一。有指氪星人擁有尖端科技，當中包括利用水晶儲存訊息、傳送立體影像及複製人體器官，後者解釋為何氪星人可以長生不死的原因。據美國天文學家Neil Tyson指，氪星距離地球約27.1光年，而此星球比太陽還要小，溫度也相對低。」

擁有高科技的瓦干達，是不少人夢寐以求的居所。（劇照）

高科技國度 － 黑豹的瓦干達

瓦干達是一個擁有豐富「汎合金」資源及極高科技的國度，相信影迷在《黑豹》及《復仇者聯盟3：無限之戰》中，已經見識到他們的威力。

有科學家發現，泰坦星竟是另一適合人類居住的地方。（劇照）

魁隆家鄉泰坦星（Titan）是另一適合人類居住的地方

《復仇者聯盟3：無限之戰》中，宇宙霸主魁隆的家鄉泰坦星，當時他指泰坦星糧盡，最終令泰坦族滅亡，所以為了拯救宇宙，他只好把宇宙一半的生物消毀。可是，據了解，這個泰坦星，又名土衛六，是土星衛星中最大的一個。由於它是太陽系第一顆被發現擁有濃厚大氣層的衞星，因此一直被懷疑有生命體存在。而且泰坦星與地球生態條件非常相似，所以也被科學家視為人類殖民外太空的跳板。