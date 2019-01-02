【水行俠】全球票房收逾7億美元　輕鬆KO一半歷年MCU電影

《水行俠》（Aquaman）自上映以來，叫好叫座，而導演溫子仁旋即被影迷譽為「DC救星」。雖然水行俠並不如蝙蝠俠、超人或神奇女俠般為人熟悉，但是憑藉良好口碑，電影票房不斷擦新新紀錄，目前全球票房累積超過7.61億美元收入。而《水行俠》除了有能力成為挑戰DCEU內部票房最高的電影外，其票房已靜靜地超越了MCU一半的電影。而截止12月31日，《水行俠》香港票房已收逾5,100萬港元。

由溫子仁執導，Jason Momoa、安芭赫德（Amber Heard）、Patrick Wilson、妮歌潔曼（Nicole Kidman）及Yahya Abdul-Mateen II主演的《水行俠》，其氣勢可謂一時無兩。《水行俠》在上月初率先在內地上映，電影旋即風靡內地影迷，並成為DCEU在內地最高評價的電影，內地票房衝破18億人民幣，成為內地最賣座的DC電影。電影緊接在美國及海外市場上映，雖然在面對《大黃蜂》及《魔法保姆》的夾擊，但仍無阻《水行俠》稱霸北美市場，目前全球票房累計超過7.61億美元收入，若果以Marvel Studio為超級英雄所訂下的標準，這票房收入遠比MCU的一半電影還要好，當中包括Marvel Studio的開山作《鐵甲奇俠》（Iron Man）。

美國隊長、雷神、變形俠醫及鐵甲奇俠首部獨立作品都要輸給水行俠。（劇照）

這7.61億美元票房收入，足以令《水行俠》擊敗了MCU一半的電影。當中包括《美國隊長2》（7.14億美元）、《奇異博士》（6.77億美元）、《雷神奇俠2：黑暗世界》（6.44億美元）、《鐵甲奇俠2》（6.23億美元）、《蟻俠2：黃蜂女現身》（6.22億美元）、《鐵甲奇俠》（5.85億美元）、《蟻俠》（5.19億美元）、《雷神奇俠》（4.49億美元）、《美國隊長：復仇者先鋒》（3.70億美元）及《新變形俠醫》（2.63億美元）。

相信打破《蝙蝠俠對超人：正義曙光》所創造的8.73億美元DCEU票房最高紀錄是時間的問題。（劇照）

隨著內地把《水行俠》上映日期延長至2月6日及海外票房節節上升下，不少外媒估計電影最終會錄得超過9億美元收入，並打破《蝙蝠俠對超人：正義曙光》（8.73億美元），成為DCEU票房最高的電影。假若《水行俠》如期收9億美元的話，那麼《雷神奇俠3：諸神黃昏》（8.54億美元）、《銀河守護隊2》（8.63億美元）、《蜘蛛俠：強勢回歸》（8.8億美元）、《毒魔》（8.55億美元）及《銀河守護隊》（7.73億美元）也將成為水行俠的手下敗仗。