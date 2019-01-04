【大黃蜂】 柯柏文推獨立電影有難度　監製：大黃蜂成績好都無用

由米高比爾（Michael Bay）執導的電影《變形金剛》系列，曾經都叫好叫座，可惜之後的票房跟吸引力都每況愈下。不過最近上映的《大黃蜂》換上新晉導演查維斯奈捷（Travis Knight）執導後，全新的風格令電影獲得不少好評，更有影迷開始期待「博派」首領柯柏文（Optimus Prime）的獨立電影。但是這個要求就似乎考起了電影監製Lorenzo di Bonaventura，到底是什麼原因呢？

一個平凡的女生跟大黃蜂的故事，情節有趣又可愛，相信也是這次票房成績不錯的原因之一。（劇照）

其實由一開始《大黃蜂》還未上映，只是傳出會開拍這部《變形金剛》外傳電影《大黃蜂》時，直至最近電影終於上映了，大家都是抱著幾個疑問，到底《大黃蜂》本身會否再添食拍續集電影？同時又會不會開拍其他變形金剛角色的獨立電影，例如是製作首領柯柏文（Optimus Prime）的獨立電影？

柯柏文的獨立電影最後會否登場，相信是很多粉絲最關心的話題。（網上截圖）

不過，對於這些提問，電影公司都沒有很明確的方向。一手創造出《變形金剛》系列電影的監製Lorenzo di Bonaventura早前曾經回應過，他表示製造每一部電影，都是以觀眾為本，最希望作品受到大家喜愛，不會做一些沒有觀眾看的電影。

監製Lorenzo di Bonaventura曾表示，《大黃蜂》有很多冒險故事可以發展。（劇照）

當時外界一直猜測《變形金剛》將來發展的方向，相信電影公司方面，主要是想看《大黃蜂》的票房成績如何。一直盛傳如果這次《大黃蜂》成績好，電影公司便很可能會開拍柯柏文的獨立電影。

柯柏文這次在電影《大黃蜂》中，只是短暫出現，大家會很想念這位大佬嗎？（劇照）

對比之前票房慘不忍睹的續集《變形金剛：終極戰士》（Transformers：The Last Knight），這次《大黃蜂》的確非常亮眼，獲得不少好評。不過，監製Lorenzo di Bonaventura最近被問到有關開拍柯柏文（Optimus Prime）的獨立電影時，他就表示似乎有些難度。

原來柯柏文的性格特質跟它的獨立電影能否誕生，有著最密切的關係？（劇照）

有指原來難以開拍續集的問題，最主要是因為柯柏文（Optimus Prime）的性格問題，他一直都太正直﹑性格公正不阿，要為他發展和創作獨立電影，想像更多分支的故事和情節，都相當有難度，但亦表示未來會努力嘗試。

這次大黃蜂跟狂派Shatter和Dropkick單打獨鬥，有連場激戰。（劇照）

大黃蜂跟柯柏文性格和本領都各有特色，相信如果各自拍獨立電影都會吸引不少粉絲入場吧！（劇照）

這次《大黃蜂》的表演的確為影迷重燃希望，到底將來會否能有更多《變形金剛》 系列的電影作品，相信大家都會拭目以待。