【大黃蜂】大黃蜂5大你不知道的事　「Bumblebee」個名差啲被搶走

《變形金剛》（Transformers）在2007年首次亮相後，電影長拍長有。雖然電影評價每況愈下，但是五集電影合共錄得約41.88億美元收入，成績不俗。而隨著《變形金剛》的首部外傳電影《大黃蜂》（Bumblebee）的出現，影迷可以更深入了解這位一直深受影迷或動畫迷愛戴的博派戰士。而大黃蜂的出現，間接令雪佛蘭（Chevrolet）重新推出Camaro車款。 以下是5點關於大黃蜂你不知道的事。

《大黃蜂》出現，影迷可以重新了解大黃蜂的歷史。（劇照）

孩之寶（Hasbro）險被搶「大黃蜂」名字專利

80年代中期至90年代初期，大黃蜂比其他變形金剛還受歡迎，所以輕易地成為了孩之寶的搖錢樹。由於大家爭相購買大黃蜂的玩具，間接令孩之寶推出更多大黃蜂的玩具，當中大黃蜂Goldbug版，從而刺激銷量。可是，在90年代中後期，由於G1《變形金剛》全盛時間已過，孩之寶又專注研究其他項目。在千禧年代中期推出的《Unicron》三部曲，當時有一個跟大黃蜂非常相似的角色叫Hot Shot，當時有指製作團隊希望把Hot Shot名命為Bumblebee。幸最後孩之寶成功保留名字專利權，大黃蜂此名稱才得以保留下來，否則2007年推出的《變形金剛》，或者大黃蜂已經不會存在。

在首集《變形金剛》出現的大黃蜂，是一輛概念車。（劇照）

「大黃蜂」向全世界重新介紹Camaro車款

據了解，雪佛蘭在1966年開始生產Camaro，至2002年停產。當導演米高比爾決定拍攝真人版《變形金剛》電影時，有指當時出現不少爭議。最終首集《變形金剛》在2007年上映；而雪佛蘭也把握機會，重新推出Camaro車款。

在2007年的首集《變形金剛》中，大黃蜂原車款是1976年的Camaro，但後來為了決定更貼近時代，遂改變了車型。據了解，這新車款是屬於一款概念車，並沒有向外銷售。直至2009年，通用汽車改良在續集《變形金剛：狂派再起》（Transformers: Revenge of the Fallen）中出現的雪佛蘭Camaro Z/26，並重新把Camaro推出市場發售。在重新推出的首兩年，雪佛蘭賣出了14萬部Camaro，當中1萬4千部指定要黃色車身，可見大黃蜂當時的威力。

一輛1976年Camaro，價值少於2000美元。（劇照）

1976年Camaro價錢2,000美元有找

在成為概念車Camaro之前，大黃蜂曾以較老的車款出現。這款1976年Camaro上，最終劇組買了3部，並以不到6,000美元購得，非常價廉物美。

曾有米高比爾擁有的1967 雪佛蘭Camaro SS售逾16萬美元。（網上圖片）

導演米高比爾的1967 雪佛蘭Camaro SS售逾16萬美元

曾在第四集《變形金剛：殲滅世紀》（Transformers: Age of Extinction）出現的1967 雪佛蘭Camaro SS車款，當時由導演米高比爾擁有。據了解，這車最終以16萬7千美元賣出；而在首三集使用的柯柏文車款1992 Peterbilt 379，則以12萬1千美元賣出。

大黃蜂形象百變，電影與動畫共有以八個形態。（劇照）

大黃蜂曾以8款形態示人

大黃蜂除了福士甲蟲車及雪佛蘭Camaro形態示人外，還有其他六個不同車款。在其他動畫中，大黃蜂會變成超級警車、AMC Pacer、Urbana 500 肌肉車、佳士拿 ME 412概念車；另在日本的《變形金剛》，會變成Suzuki Swift Sport；而在斯比頓星球，大黃蜂會成為氣墊船，十分多變。