奧巴馬嚴選2018年15套必睇電影　當中竟然有兩部亞洲區作品

前美國總統奧巴馬 （Barack Obama） 可能早已離開白宮，但他在美國人心中似乎依然佔有一席之地。雖然部分政客都喜歡在聖誕新年期間在推特上大放厥詞，但這位美國第44任總統也延續了歷年來的傳統，在自己的社群媒體上，向粉絲們分享了他個人在2018年內最喜愛的電影、書籍以及音樂歌曲。

日前奧巴馬於他的臉書上，公開了他個人在2018年最喜愛的15部電影，片單中也出現了許多觀眾心中的年度十大電影，其中包含：《滅。境》（Annihilation）、《黑白三K黨》（BlacKkKlansman）、《If Beale Street Could Talk》、《Leave No Trace》以及《羅馬》（Roma）等。

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奧巴馬的「2018年最喜歡的15部電影」片單大公開！

這位美國前總統，在這份片單中也對於幾部紀錄片發表了讚賞，像是《Minding the Gap》以及《Won’t You Be My Neighbor?》，其他電影還包含了《緩刑72小時》（Blindspotting）、《黑豹》（Black Panther）等。

以下為完整片單，照原文字母排列，而非排名順序： 《滅。境》（Annihilation） 《黑豹》（Black Panther） 《黑白三K黨》（BlacKkKlansman） 《緩刑72小時》（Blindspotting） 《燒失樂園》（Burning） 《弊傢伙！史太林死咗》（The Death of Stalin） 《Eighth Grade》 《If Beale Street Could Talk》 《Leave No Trace》 《Minding the Gap》 《再生騎士》（The Rider） 《羅馬》（Roma） 《小偷家族》（万引き家族／Shoplifters） 《Support the Girls》 《Won’t You Be My Neighbor?》

奧巴馬表示年度排行清單是他個人最喜歡的傳統之一，也就是他在2008年就任美國總統一職以後就開始的一個習慣。

韓國電影《燒失樂園》成奧巴馬年度最愛電影之一，點圖看更多劇照▼

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奧巴馬如此寫到：「這還給了我機會能夠鼓勵有才華的作家、藝術家，以及故事創作者，其中某些可能是人盡皆知的巨星人物，而部分可能是鮮少人知的才子。我希望你們都能好好享受，無論是閱讀、觀賞或是聆聽。」

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