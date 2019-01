奧巴馬嚴選2018年15套必睇電影　當中竟然有兩部亞洲區作品

前美國總統奧巴馬 (Barack Obama) 可能早已離開白宮,但他在美國人心中似乎依然佔有一席之地。雖然部分政客都喜歡在聖誕新年期間在推特上大放厥詞,但這位美國第44任總統也延續了歷年來的傳統,在自己的社群媒體上,向粉絲們分享了他個人在2018年內最喜愛的電影、書籍以及音樂歌曲。

日前奧巴馬於他的臉書上,公開了他個人在2018年最喜愛的15部電影,片單中也出現了許多觀眾心中的年度十大電影,其中包含:《滅。境》(Annihilation)、《黑白三K黨》(BlacKkKlansman)、《If Beale Street Could Talk》、《Leave No Trace》以及《羅馬》(Roma)等。

《羅馬》於美國影評網站爛番茄創下96高分!點圖看更多劇照▼

奧巴馬的「2018年最喜歡的15部電影」片單大公開!

這位美國前總統,在這份片單中也對於幾部紀錄片發表了讚賞,像是《Minding the Gap》以及《Won’t You Be My Neighbor?》,其他電影還包含了《緩刑72小時》(Blindspotting)、《黑豹》(Black Panther)等。

以下為完整片單,照原文字母排列,而非排名順序: 《滅。境》(Annihilation) 《黑豹》(Black Panther) 《黑白三K黨》(BlacKkKlansman) 《緩刑72小時》(Blindspotting) 《燒失樂園》(Burning) 《弊傢伙!史太林死咗》(The Death of Stalin) 《Eighth Grade》 《If Beale Street Could Talk》 《Leave No Trace》 《Minding the Gap》 《再生騎士》(The Rider) 《羅馬》(Roma) 《小偷家族》(万引き家族/Shoplifters) 《Support the Girls》 《Won’t You Be My Neighbor?》

奧巴馬表示年度排行清單是他個人最喜歡的傳統之一,也就是他在2008年就任美國總統一職以後就開始的一個習慣。

韓國電影《燒失樂園》成奧巴馬年度最愛電影之一,點圖看更多劇照▼

奧巴馬如此寫到:「這還給了我機會能夠鼓勵有才華的作家、藝術家,以及故事創作者,其中某些可能是人盡皆知的巨星人物,而部分可能是鮮少人知的才子。我希望你們都能好好享受,無論是閱讀、觀賞或是聆聽。」

