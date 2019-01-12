《星空奇遇記4》恐取消？傳雷神、基斯派恩天價片酬成難產主因

全新一集《星空奇遇記》（Star Trek）電影的相關拍攝計畫，可追朔到2016年《星空奇遇記：超域時空》（Star Trek Beyond）上映前，製片J.J.艾布斯（J.J. Abrams）曾透露他們已有準備要推出該系列的下一部作品，並計畫讓基斯咸士禾夫（Chris Hemsworth）再度回歸飾演Captain Kirk，這位角色曾在2009年《星空奇遇記》重啟版中在回憶片段中短暫現身了一下，該片同樣也由J.J.艾布斯執導……但目前看來，這個計畫似乎已經石沉大海。

在2016年《星空奇遇記：超域時空》之後，我們再也看不到更新的系列故事了嗎？（劇照）

Paramount Pictures：新版《星空奇遇記》先放一邊

根據最新報導指出，Paramount Pictures目前似乎已「暫時擱置」了這部續集的拍攝計畫，而原定將執導新一集《星空奇遇記》的導演S.J. Clarkson也退出了這項計畫，並加入HBO影集《權力遊戲》（Game of Thrones）前傳系列的拍攝計畫。據傳她之所以有機會能參與《權力遊戲》前傳的相關拍攝工作，很有可能正是因為新一集《星空奇遇記》計畫被暫緩的關係。

所以，就現況來說，如果你依然期待能夠看到基斯咸士禾夫以及基斯派恩 （Chris Pine）在一部電影中飾演兩位不同世代的Captain Kirk的話，那可能就要大失所望了。

日前曾傳出《星空奇遇記》基斯派恩、基斯咸士禾夫兩位艦長可能退出旅程的消息。（IMDb）

如果以上消息為真，那還真是一件挺可惜的事──不只是因為這部電影有著許多相當迷人的潛力，先前傳出的演員陣容更是重啟系列中的一大焦點；而對S.J. Clarkson來說，這也十分令人惋惜，因為她原本將有機會成為本系列首位女性導演。

曾執導影集《Marvel's The Defenders》等作品的S.J. Clarkson。（網上圖片）

《星空奇遇記4》？R級的《星空奇遇記》？

Paramount Pictures之所以會選擇「擱置」這部電影的拍攝計畫，原因有許多種可能：去年曾有報導指出基斯咸士禾夫及基斯派恩都出現了合約上的糾紛，他們都希望能夠提高片酬，因為這兩位演員的片酬也隨著聲勢水漲船高。這對片商來說其實是個蠻困難的要求，因為《星空奇遇記：超域時空》的票房表現不盡理想，全球票房只得到3億4,300萬美元的成績，但該片的拍攝成本據傳則高達了1億8,500萬美元。

《超域時空》成本過億！點圖欣賞更多劇照▼

+ 11 + 10 + 9

不只這樣，由於CBS頻道發行在All Access平台上的《星空奇遇記：發現號》（Star Trek Discovery）影集帶來相當傑出的表現，接下來幾年他們應該會持續在小螢幕上發展下去。

由楊紫瓊演出的《發現號》大受好評！點圖欣賞更多劇照▼

+ 5 + 4 + 3

另外，昆頓塔倫天奴（Quentin Tarantino）將會為Paramount Pictures執導的「R 級」版《星空奇遇記》電影，則是和上述新《星空奇遇記》屬於完全不同的作品。《復仇勇者》（The Revenant）的編劇：Mark L. Smith已加盟撰寫這部R級版電影的劇本，本片也將會再度交由J.J.艾布斯監製。如果一切順利的話，昆頓塔倫天奴將會成為本片的導演。

昆頓塔倫天奴將為Paramount Pictures執導R級版《星空奇遇記》電影。（IMDb）

迷途的《星空奇遇記》終將知返

綜合現況，我們依然沒有任何關於這部電影計畫的更多消息，即使Paramount Pictures選擇擱置《星空奇遇記4》，但相關的電影計畫可能依然繼續下去。無論如何，距離我們看到下一部《星空奇遇記》電影，似乎還需要一段時間。

在《星空奇遇記：超域時空》之後的新系列電影，我們可能還需要再等上一段時間。

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【本文由「電影神搜」授權轉載。】

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