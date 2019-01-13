【綠簿旅友】維高摩天臣神還原本尊　Tony Lip兒子：根本就是我爸

《綠簿旅友》（Green Book）由Peter Farrelly執導，維高摩天臣（Viggo Mortensen）及馬許沙拉艾利（Mahershala Ali）主演。電影由真人真事改編而成，講述黑人鋼琴家Don Shirley與白人保鑣Tony Lip在前往深南部保守地區巡迴演出時的經歷。 《綠簿旅友》在早前舉行的金球獎成為大贏家，除了勇奪最佳音樂劇／喜劇電影及最佳劇本外，也為「Don Shirley」馬許沙拉艾利奪得他首個金球獎最佳男配角獎項。雖然Don Shirley的好拍檔「Tony Lip」維高摩天臣與影帝寶座擦身而過，但他為角色的付出，讓他有力問鼎今屆奧斯卡影帝殊榮。

維高摩天臣（前）神還原Tony Lip造型。（劇照）

維高摩天臣以《魔戒》（The Lord of the Rings）電影三部曲中的亞拉岡（Aragorn）一角最為影迷熟悉，據了解，當時維高摩天臣是《魔戒》劇組的超級大後備，當時「Tony Lip」屬意由三屆奧斯卡影帝丹尼爾路易斯（Daniel Day-Lewis）飾演，還兩度邀請他出演，卻遭連番拒絕；之後，劇組欲邀請剛憑《兩顆絕望的心》（Leaving Las Vegas）奧斯卡影帝尼古拉斯基治（Nicolas Cage）接棒，可惜尼古拉斯基治以家庭為由婉拒，最後在開拍前才致電維高摩天臣。

其實初時維高摩天臣也想拒絕，因為拍攝時需要離開家庭一段長日子，但維高摩天臣的兒子自小便是魔戒書迷，因此說服了其父親演出亞拉岡一角。最終，維高摩天臣不負眾望，令亞拉岡一角入選《帝國雜誌》（Empire）影史百大人物的第15名。

維高摩天臣在《魔戒》三部曲中飾演亞拉岡一角。（《魔戒三部曲：王者再臨》劇照）

現實生活中的維高摩天臣語言天份高超，他懂得英文、西班牙文、丹麥文、法文、瑞典文及挪威文等6種語言。據了解，有指他曾要求《魔戒》電影系列導演彼德積遜（Peter Jackson）修改劇本，令亞拉岡能在戲中懂得說精靈語。難怪彼德積遜也對維高摩天臣大加讚賞，及肯定他對這角色的詮釋：「他完全融入這個角色，他和亞拉岡簡直是同一個人。」

《神奇虎爸》為維高摩天臣入圍奧斯卡金像獎最佳男主角。（《神奇虎爸》劇照）

維高摩天臣為完美演繹Tony Lip，不惜增重45磅。（劇照）

維高摩天臣為《綠簿旅友》角色增磅

維高摩天臣曾憑《黑幕謎情》（Eastern Promises）及《神奇虎爸》兩度入圍奧斯卡金像獎最佳男主角，演技有目共睹。而這次他為了如實演出白人保鑣Tony Lip一角，不惜增重45磅，在拍攝前先增重25磅，在開拍後再增重20磅。他早前接受外國傳媒訪問時，被問到增重的訣竅，他笑指：「要記得『二不』，不要對甜食說不，也不要對宵夜說不。」。

導演Peter Farrelly透露，《綠簿旅友》有一幕講述Tony Lip打賭吃熱狗，由於需要拍攝不同鏡頭，令維高摩天臣一共吃了15隻熱狗：「他一次吃兩三個，他其實可以吐在旁邊的垃圾桶，但他沒有，他吃下所有的熱狗。」無論是Tony Lip的說話技巧、身型及抽煙的姿勢，維高摩天臣都用心演繹，高度還原Tony Lip，難怪電影編劇、Tony Lip兒子Nick Vallelonga也大讚維高摩天臣演出：「根本就是我爸爸！」