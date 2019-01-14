【粽邪】連續兩天「多出14份宵夜」　宗教顧問：「他們」都餓了！

繼上年11月尾《人面魚：紅衣小女孩外傳》在香港上映後；台灣另一恐怖片《粽邪》終於登陸香港！電影取材自台灣沿海一代傳統民俗神秘習俗「送肉粽」，有指上吊自殺的人怨氣最重，於是當地居民會舉行傳統除煞儀式，除了可以達到驅邪除煞之效外，最主要是可以防止死者回來找替死鬼。 電影劇情固然邪氣十足，沒想到，劇組在拍攝電影時也「撞邪」，而且該靈異事件不止出現一次，還連續兩天出現。

《粽邪》以「送肉粽」儀式為故事背景，男、女主角為了能增加影片點擊率，更冒險拍攝「送肉粽」過程。（劇照）

電影《粽邪》以這段百年禁忌為背景，講述一名新娘在廢墟中上吊身亡，家屬為她籌備「送肉粽」儀式；然而，由鄒承恩飾演的男主角家維，為了能儲錢跟女朋友結婚，於是毅然冒險拍攝「送肉粽」過程，但他卻在過程中誤觸禁忌，導致他身邊的人發生一連串恐怖事故。

「14份宵夜」的出現，令劇組不知所措。（劇照）

劇組兩次多訂14份宵夜

據了解「送肉粽」儀式需要在晚間舉行，故劇組需要在深夜時分拍攝。有指劇組為防出現變卦，專程找來在彰化及台中擔任「鍾馗」的法師親身到場指導外，還借得法師做法事用道具，目的只求在大銀幕上確切地重現「送肉粽」儀式。可是，拍攝當日依然接連發生詭異事件。據台灣媒體報導，當時劇組欲購買宵夜給全體工作人員享用，可是，當大家用餐完畢後，卻驚覺多出14份宵夜。

據劇組人員透露，連續2天買宵夜之前，曾多次點算劇組人頭數，有指當時訂單是經由三方人士，當中包括電影監製、現場製片及生活製片等親自點算人數確定，結果當全部人都吃過宵夜後，卻依照剩下14份宵夜，而最詭異的是，多出14份宵夜不只出現一次，同一狀況在翌日再次出現。有指避免遇到靈異事件，宗教顧問在拍攝前曾為電影台前幕後人員準備兩個護身符，分別是保平安與保命用。可是，難以解釋的現象仍然出現。

+ 4 + 3 + 2

雖然宗教顧問事前已經為劇組準備護身符，但仍然有怪異事件發生。（劇照）

最後，宗教顧問認為事件疑似因「他們」餓了，並向劇組宣示地主權。於是宗教顧問為「他們」準備了香符，並告誡劇組，在每次更換場景拍攝，都必須重新燒符給「他們」吃，此事件才得以解決。

《粽邪》找來宗教顧問跟隨拍攝，防止劇組誤闖靈界。（劇照）

「送肉粽」真實案例

在2009年，9月7日至10月13日，短短1個多月的時間，和美鎮連續發生5次上吊自殺事件，幾乎不到一星期就發生一次。據了解，當時人心惶惶，造成鎮內多間店鋪及住戶紛紛在門口貼滿符咒驅邪。據悉，事件開首是一位老翁疑因久病厭世上吊自殺，而有指「送肉粽」沒有成功；離老翁上吊不遠的地方，一名年輕女子疑因感情出現問題，最後上吊自殺身亡。

之後再接連發生三單上吊事件，當中包括德美公園發生外籍勞工上吊事件；婦人因子女爭產上吊自殺，有指婦人死時身著紅衣；孕婦疑因送肉粽時湊熱鬧而被沖煞到，最後上吊身亡。據台灣媒體報導，當時居民將矛頭指向鎮公所，認為他們在農曆7月時，在鬧區興建了織女雕像，從而破壞了當地風水。雖然當時和美鎮鎮長指說法無稽，但因為居民強烈反對，最終在2015年，決議把織女像拆除，以化解民眾的疑慮。