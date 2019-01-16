【新喜劇之王】 星爺重提栢芝演戲天份爆棚　︰佢唔用心都做得好

今年賀歲片檔期非常熱鬧，而其中一部最受大家關注的作品，一定要數周星馳執導的《新喜劇之王》。不知不覺，《喜劇之王》已經是二十年前的作品，當年剛入行的張栢芝，18歲卜卜脆擔任了電影的女主角後爆紅，一鳴驚人。相隔多年，這次周星馳拍攝《新喜劇之王》，「尹天仇」指明要「柳飄飄」出手，二人再度重聚，栢芝也表示勾起很多回憶。

相隔二十年《喜劇之王》黃金組合，周星馳和張栢芝再度合作，星爺誠邀「柳飄飄」為電影特別聲演。

前世欠咗星爺

《喜劇之王》經典組合非周星馳和張栢芝莫屬，連星爺接受訪問時都笑言：「點解要搵栢芝？《喜劇之王》喎！如果唔係搵佢，我都唔知可以搵邊個。」還講笑道：「唔搵佢，犯法喎！」而栢芝亦都表示，其實自己不清楚新片的內容和情節，不過一收到星爺的邀請，就二話不說決定幫忙：「經理人都笑我，前世欠咗星爺。」

星爺表示如果要拍喜劇之王，張柏芝絕對是不二人選。

星爺目測栢芝體重

提到大家這次再因工作而重聚，二人久別重逢，栢芝覺得星爺保養得不錯：「佢依然好後生，沒有我想像中做導演好滄桑的樣子。」訪問結尾，星爺更「突襲」栢芝︰「你現在體重幾多磅？」當時產後正待修身的栢芝，表示自己大概129至130磅，並說臨生第3胎前，體重直逼180磅。由於暫時不可以做太多劇烈運動，但她很有信心數星期後，就會回復狀態。星爺如此突襲，原來是看著現在的栢芝，感覺她身形和體重都跟當年拍《喜劇之王》的時候差不多，栢芝更說當年剛出道時，體重正正就是130磅左右，可見星爺有多眼利！

星爺「突襲」問栢芝現在的體重，面對這個女士們經常避談的話題，栢芝都無有怕，非常大方分享！

重溫《喜劇之王》的經典畫面

+ 5 + 4 + 3

「尹天仇」與「柳飄飄」再次碰頭，少不免會勾起當年拍攝《喜劇之王》的點滴，回想自己第一部戲就要與星爺拍對手戲，栢芝坦言：「我反而唔驚佢，係驚自己做得唔夠好，我知道自己用心就可以演得好。」星爺隨即補充：「其實栢芝唔使用心都可以做得好好。」栢芝又大讚星爺一直都才華橫溢，簡直是魅力沒法擋，星爺聽到就問：「唔使靚仔？」栢芝：「唔使，不過你呢樣（樣貌）都有埋，無辦法啦！」

星爺的經典作品有很多，這次以新故事內容去拍攝《喜劇之王》，別有一番味道，而栢芝就覺得這是一個很好的選擇：「大多數人都覺得周星馳就是與搞笑掛勾。人生有幾多個20年，想拍就去拍！」

星爺的經典作品多不勝數，今次以新故事內容去拍攝《喜劇之王》，他更透露《新喜劇之王》是講述一個臨時演員的奮鬥過程，當中的故事跟大家所認識的《喜劇之王》看似類同，其實內有乾坤。除了秉承了自己的喜劇風格和特色，星爺更認為今次作品的女主角比較似自己，而栢芝就認為《新喜劇之王》仍然保留不少周星馳的個人風格。電影將於今年大年初一上映。

當年初出道的栢芝在《喜劇之王》中擔任女主角，隨即爆紅，之後栢芝亦有客串演出2000年的《少林足球》。