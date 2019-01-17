【失驚無神一家人】改編導演個人經歷　曾質疑領養小朋友是否正確

外國電影《失驚無神一家人》是一套喜劇電影，改編自真人真事之餘，更是編導兼監製Sean Anders的親身經歷，講述作為夫婦的《變形金剛》型男麥克華堡（Mark Wahlberg）和金球提名女星露絲拜恩（Rose Byrne）收養三姐姊弟的故事，一次過收養三個小朋友對於新手父母來說必定是道大難題，所謂「為人父母甚艱難」在照顧三個子女的期間有笑有淚，究竟一家五口要怎樣去破冰，成為真正的一家人呢？

Isabela Moner表示在開拍前跟該名曾接受寄養服務的少女見面，大讚對方風趣坦誠，對自己掌握Lizzie的心路歷程有莫大的幫助。（劇照）

戲中由青春偶像伊莎貝拉莫娜（Isabela Moner）飾演長女Lizzie，而在現實中她的角色同樣是以真實人物作為藍本，因為導演解在現實生活中，的確收養了三名親兄妹，而Mark Wahlberg和Rose Byrne在戲中，對於領養小孩一事經過深思熟慮，也是導演解夫婦的真實寫照。其實不單如此，在他決定寫下劇本時，除了加入自己的親身經歷外，更到訪不同的寄養家庭及社工，同時找到一位曾接受寄養服務的少女，還有領養介紹所的社工作為電影製作的顧問，令整個故事的角色更加真實和立體，而Lizzie就是以該名女生作為原型。

Mark Wahlberg自言在讀劇本時，因為太感動不忍流下眼淚。（劇照）

雖然不是整個故事都根據導演解的真實生活來拍攝，不過他加入了不少曾發生在他們身上的趣事，其中一幕Mark Wahlberg和Rose Byrne躺在床上，懷疑他們決定領養三個孩子究竟是不是個正確的選擇，就想着要怎樣逃離這個困局，返回從前的美好、寧靜和輕鬆的生活模式。導演解釋即使她跟自己的妻子沒有真的想過要這麼做，但在絕望的時刻，就會想起「我們犯了一個可怕的錯誤，我們對自己的生活都做了甚麼？」

養大1個小朋友已經不易，今次Mark Wahlberg和Rose Byrne更要一開始就養3個！（劇照）

另外就是在戲中也有來自導演夫婦的愚蠢時刻，包括其中一名小孩被球擊中臉部，萬幸的是在現實中只是個足球，而不是電影中的籃球。導演：「其實你只想跟他們好好玩耍一番，成為一個好好的大人，陪着他們，當然我也是這樣想！但我只是跟他們在一起短短的15分鐘，都已經誤傷了他了，這實在是太真實了…」其實故事的出發點並不開心，但導演將此設計成喜劇，以幽默抵死的風格講出父母辛酸之餘，搞笑的方式來讓人關注邊緣兒童問題。