【第一眼戰線】露莎蒙碧姬演戰地記者　自爆入戲太深連身高都縮水

第91屆奧斯卡入圍名單日內即將公布，其中入圍影后呼聲最高的少不了《失蹤罪》女星露莎蒙碧姬（Rosamund Pike），她的新作《第一眼戰線》（A Private War）改編自美國「獨眼戰地記者」瑪麗科爾文（Marie Colvin）的傳奇事蹟，露莎蒙碧姬在戲中完美複製本尊，除了為她帶來金球獎影后提名外，還獲封為今屆奧斯卡大熱。

露莎蒙碧姬瞓身演傳奇戰地記者。（劇照）

《第一眼戰線》講述史上最偉大戰地記者瑪麗科爾文深入烽火大地揭露真相，甚至因此失去左眼，造就她戴上標誌性的眼罩。露莎蒙碧姬為詮釋這位傳奇人物，拍攝期間與發聲教練和肢體指導一起訓練，務求複製本尊的形態和聲線，她因為長期模仿拱背姿勢，拍完後身高竟縮水，她透露跟舞者合作以投入角色的步履和姿態，「有趣的是，在拍電影時，我身高縮小了1.5厘米，因為瑪麗經常都處於一種保護自己免受攻擊的狀態。我當下要求醫生再量一次身高，但不管量幾次，結果都一樣，我真的變矮了！這讓我覺得很神奇，這個角色竟為我帶來如此不可思議的改變。」

露莎蒙碧姬自爆入戲太深連身高都縮水。（劇照）

除了身高縮水外，露莎蒙碧姬甚至與角色本尊一樣患上「創傷後壓力症候群」（PTSD）。不過她的付出絕對沒白費，本尊的親生姊妹凱特科爾文（Cat Colvin）也大讚看到電影的第一幕就覺得是瑪麗，就連曾跟瑪麗合作無間，在《星期日泰晤士報》擔任過編輯的尚恩（Sean Ryan）也點名稱讚，感嘆睇完露莎蒙碧姬的演出後，花了整整幾天時間才能平伏下來。