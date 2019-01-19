【大事件】張家輝參演擺脫笑匠形象　成杜琪峯愛將後再創另一經典

杜琪峯執導的電影《大事件》（2004），由陳慧琳、張家輝、任賢齊主演，一部講述在媒體主導的年代，警匪的鬥智鬥力如同一場表演。 電影於2004年拍攝，當時的張家輝正為事業下一個重要決定，就是決心洗走「化骨龍」的喜劇形象，重回戲劇路線。而杜琪峯的出現正好助他一把成功轉營，隨後更經營出另一香港電影的經典角色。

收起喜感的張家輝，成功塑造一份火爆阿Sir的霸氣。（劇照）

開首近7分鐘一Shot到底最壓場

要數《大事件》的大事典，最為人津津樂道，必然是首幕長達6分47秒，一鏡過長鏡頭的槍戰，這是杜Sir對自己及一眾演員的考驗。經過3日的排練，要大家記住走位，爆破位，對白，錯一樣都要從頭再來，壓力相當大。但正是這份感覺，眾人都認真起來。既可拍出讓觀眾置身現場的氣氛，亦正好以一場戲，將分別飾演大賊的任賢齊和警察的張家輝，其個性表露無遺。

這個長鏡頭，一排就是3日，準備充足不容有失。（拍攝花絮）

除了這一幕精彩，故事發展下去，警察與大賊的鬥智、大賊與殺手的情誼，還有賊人與人質恍如家人般的相處，都盡顯角色人性特質，是一部滿有人情描繪的警匪片。

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不再化骨龍

電影以群戲為主，亦可說是任賢齊、張家輝跟陳慧琳的鬥智。當中亦是張家輝踏出最重要的一步，事關自《賭俠1999》化骨龍一角後，張家輝展開了其笑匠之路，獨有的喜感節奏，令他很快成為喜劇的搶手貨，接連拍下《化骨龍與千年蟲》、《黑馬王子》、《千王之王2000》、《走投有路》、《賭俠之人定勝天》等等，數年間奠定了喜劇形象，甚至在訪問中亦提過，多得這時期的演出，令生活足以餬口。

《大件事》有不少街頭槍戰場面，好有實感。（劇照）

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銳意減產洗底

不過隨後家輝便不想再被困於喜劇演出，好想豁出去洗底，於是他刻意減產，每年維持只拍一部王晶的喜劇，以維持生活，其餘時間便等待合適的劇本，爭取一次發揮機會。結果他等到杜琪峯垂青拍下《大事件》，亦因為這次合作投契，往後繼續合作《放‧逐》，更經營了在《黑社會》系列中的經典角色「飛機」，在《黑社會》開場一幕不服大D哥（梁家輝 飾）食匙羹，已叫人看出角色散發出來的寒意。亦因為這個角色，徹底將那「化骨龍」味洗走，隨後大步大步向戲劇路線進發，跟陳木勝的《保持通話》、彭浩翔的《出埃及記》，還有林超賢的《証人》，順利走上影帝之位。

張家輝跟杜琪峯第二次合作就是《黑社會》，飛機一角深入民心。（影片截圖）

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