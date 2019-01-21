【異能仨】「野獸」人格再現　占士麥艾禾一日食足5餐增磅操肌

新片《異能仨》（Glass）最搶眼的角色莫過於是由占士麥艾禾（James McAvoy）飾演的「凱文」（Kevin Wendell Crumb）。由於凱文擁有24重人格，占士麥艾禾在戲中要不斷轉換角色的演繹方法，時而扮演女士Patricia；時而成為只有9歲的小男孩Hedwig。然而相信最考功夫莫過於扮演第24重人格「野獸」。 時隔兩年，影迷除了在今集《異能仨》知道最終結局外，也可以再次見到一向文質彬彬的占士麥艾禾「騷肌」演出，而他為了這個角色的爆肌身形，亦吃了不少苦頭。

占士麥艾禾所飾演的凱文，其「野獸」人格今次在《異能仨》中盡情展現出來。

在《思·裂》時，占士麥艾禾已經有不少「騷肌」場面。（《思·裂》劇照）

由禮切沙也馬蘭（M. Night Shyamalan）執導；布斯韋利士（Bruce Willis）、森姆積遜（Samuel L. Jackson）及占士麥艾禾主演的《異能仨》，是《不死劫》（Unbreakable）及《思·裂》的續集，也是該系列三部曲的最終章。除了飾演「玻璃先生」伊利亞的森姆積遜（Samuel L. Jackson）回歸演出外；當時由占士麥艾禾（James McAvoy）飾演，在上集《思·裂》（Split）片尾片段，成功引發第24重人格「野獸」的凱文亦再度登場！

在《思·裂》中，占士麥艾禾已經不時要轉換角色，時而男，時而女，還要兼顧小朋友角色。（《思·裂》劇照）

「野獸」人格在《思·裂》尾段成功引發出來。（《思·裂》劇照）

占士麥艾禾坦言，在24位角色中，最困難就是飾演「野獸」：「野獸有著像動物的性格和體能，而且全身繃緊。由於野獸在《思·裂》時出現不多，所以還好；可是在《異能仨》時，野獸連續出現，令我的頸部非常酸痛。」雖然辛苦，但他一為演好這角色，確實付出了不少汗水。為了讓體格符合野獸的外型，占士麥艾禾每天都會到健身房訓練，他還提供健身秘訣：「我在網上搜尋『如何迅速增加肌肉的好方法』，然後單獨訓練。當中包括一個名為「5x5」的訓練。我一週做4-5種不同的舉重練習，訓練量相當大。這訓練非常簡單，適用每一寸肌肉。」

而他的健身教練Magnus Lygdback亦詳述占士麥艾禾的訓練方法：「我們第一天會訓練腿，第二天練背及肩部，第三天鍛鍊胸及前肩，第四天則集中在手臂上。這方法可以讓你的肌肉在再次鍛煉前得以恢復，同時代表可以做更多的訓練。」

一向文質彬彬的占士麥艾禾陣罕見「騷肌」演出。（《思·裂》劇照）

除了健身外，占士麥艾禾也透過飲食輔助：「我每天要攝取5,000至6,000卡路里，在早上我會吃八隻雞蛋。午餐是吃兩塊雞胸肉，下午吃牛排及其他小食。晚餐再吃兩份三文魚扒。」他續指出，他曾有一段時間每日吃足5餐：「我有4至5個月的時間每天吃5餐。」雖然事後他曾澄清沒有實質計算多少卡路里，但看來他為了演好這角色，確實付出了不少。

為了完美演繹「野獸」，占士麥艾禾付出了不少。（magnuslygdback IG擷圖）

神奇女俠Gal Gadot及「盜墓者羅拉」Alicia Vikander都是他跟他練習。（magnuslygdback IG擷圖）

不少荷里活明星都跟健身教練Magnus Lygdback訓練

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