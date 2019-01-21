【鐵甲奇俠】首部MCU作品仲有隱藏彩蛋　竟然係同變種特攻有關

迪士行行政總裁Bob Iger曾證實，當迪士尼與20th Century Fox合併完成，變種特攻（X-Men）及神奇4俠（Fantastic Four）的電影版權將回到Marvel Studio手中。不少影迷及漫畫迷均期待兩個系列的角色將如何融入MCU中，然而或可能早有安排。 近日有網友發現原來在首部MCU的電影中，已隱藏了關於變種特攻的資訊，迪士尼及Marvel Studio對變種特攻等角色或早已志在必得，如今兩者合併，變種特攻與復仇者聯盟聯乘合作，相信只是時間問題。

《鐵甲奇俠》彩蛋竟然隱藏了有關變種特攻的訊息，莫非Marvel Studio一早已經知道終有一天會開拍《變種特攻》等電影。（《鐵甲奇俠》劇照）

大家對於變種特攻將加入Marvel大家庭都感到非常興奮，但同時有影迷指出，曾在MCU出現的紅女巫及快銀或需要重新進行調整。然而，近日有「鷹眼」的網友發現，原來在2008年推出的《鐵甲奇俠》（Iron Man）中，劇組一早已經隱藏了變種特攻的彩蛋。

Tony Stark試飛Mark II，當時雖然成功打破最高飛行點85,000英尺，但卻令盔甲出現結冰問題。（《鐵甲奇俠》劇照）

在《鐵甲奇俠》中，當時有一幕講述Tony Stark首次為其盔甲Mark II試飛，當時Mark II成功打破最高飛行點85,000英尺，但盔甲迅速出現固故障，更出現結冰問題。雖然這幕看似平平無奇，但卻原來隱藏了變種特攻的首條訊息。當時鐵甲奇俠的盔甲除了偵測到在85,000英尺上空外，還記錄了SR-71黑鳥式偵察機（SR-71 Blackbird），有指這架戰機就是大名鼎鼎的X-Jet。最有趣的是，除了有關變種特攻的背景外，最重要是SR-71的最高飛行高度正正就是85,000英尺。

SR-71黑鳥式偵察機，就是在變種特攻X-Jet。（《鐵甲奇俠》劇照）

X-Jet時常都會在不同《變種特攻》動畫或電影登場。（網上圖片）

而在漫畫的世界，SR-71一般都與變種特攻有關。而SR-71首次在漫畫出現是在1977年4月出版的《Uncanny X-Men》第104期，看此一直成為變種特攻的中流砥柱，SR-71幾乎出現在每部變種特攻的動畫及Fox電影中。

X-Jet首次出現在1977年出版的第104期《Uncanny X-Men》。（Marvel Comics）

X-Jet在《變種特攻：異能第一戰》中也有出現。（網上擷圖）

另外，早前《蜘蛛俠：決戰千里》（Spider-Man: Far From Home）公布了首條官方預告，當中有一幕，影迷見到復仇者聯盟總部仍然在裝修。當時有網友猜測，該總部或在《復仇者聯盟4》中再次遭受襲擊；另外，在《蜘蛛俠：強勢回歸》（Spider-Man: Homecoming）曾提及鐵甲奇俠已把復仇者聯盟總部出售，然而卻從來沒有透露買家，故有網友猜測，或者買家可能是屬於「驚奇先生」，為迎接變種特攻及神奇4俠等版權回歸做好準備。

X-Jet也有在《死侍》中客串登場。（網上擷圖）