【復仇者聯盟4】Audi又劇透？　VR遊戲疑洩由佢拯救鐵甲奇俠人物

踏入2019年，距離萬眾期待的Marvel超級英雄電影《復仇者聯盟4》（Avengers: Endgame）又近一步，從未間斷的劇透消息又再出現，今次相關人物是鐵甲奇俠。

羅拔唐尼於上月公開的Audi宣傳片中疑意外劇透。（影片截圖）

據上月公開的《復仇者聯盟4》預告，鐵甲奇俠在魁隆（Thanos）滅世後流放太空，缺水缺糧下生命危在旦夕，影迷都在擔心究竟他能否安全返回地球，或是用什麼方法可以脫離險境，想不到一個汽車廣告竟然可以解答以上兩大疑團。

重溫《復仇者聯盟4》預告精彩場面

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飾演鐵甲奇俠的羅拔唐尼（Robert Downey Jr.），是汽車品牌Audi的代言人，上月他為新型號房車拍攝宣傳片，就疑似意外劇透鐵甲奇俠成功返回地球，但更意外的是，日前Audi舉辦的電子展示會上，竟疑再度爆劇情！席間品牌宣布將與Marvel合作推出VR體驗遊戲，讓玩家坐在Audi的新款電動車後座，戴上VR裝備感受穿越太空的樂趣，而這款遊戲名為「Marvel’s Avengers: Rocket’s Rescue Run」。

浣熊Rocket是其中一位生還者，加上擅於穿梭太空，由他去拯救鐵甲奇俠合情合理。

重點來了，「Rocket’s Rescue Run」意譯為「火箭的救援路線」，火箭正是銀河守護隊成員浣熊的名字，遊戲背景是太空，又與復仇者聯盟有關，推測之下浣熊的救援對象，如無意外應該是身在太空的鐵甲奇俠。浣熊是其中一位在魁隆滅世後倖存的角色，之前有網民估計，小辣椒與浣熊或聯手拯救鐵甲奇俠，現在加上Audi的消息，可能性更大。