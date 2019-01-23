【異能仨．影評】24人格是他也是你和我　一體多面的超級英雄

當世界裂開了，天空降下無數的天使，當你以為你需要害怕地下的魔鬼，但他們其實從天而降！

每個人都在尋找自己生命的意義，尤其是那些關鍵少數，那些被認為殘缺不同於常人的；他們是不同還是與眾不同，這端看你觀察的角度。但在這個社會，要維持秩序，多數人不喜歡壞人，但也不需要超級英雄，因為他們是一體兩面，沒有超英，也不會有超壞，這也是為什麼悟空死後，世界和平很久，撒旦稱霸。

《異能仨》（Glass）用醫師的角度，告訴我們多數人不是壞人，但多數人喜歡正常的生活，也不想知道地球也許早就有外星人，為了維持這份正常，不讓表面張力破裂，我們需要有人，拔除那些異常的根。

《異能仨》劇照

但也許我們心中，還是期待着獨特，像是崇拜英雄爸爸的兒子、了解與同情怪物的被害女子、不管怎樣還是愛兒子的母親，他們就是超級英雄的觀眾，就是你我。

《異能仨》劇照

最後全世界都收到影片了，自由與自主還是在世界萌芽了；也許醫師那聲尖叫是對的，也許那個世界開始出現鐵甲奇俠（Iron Man）與魁隆；也許人們有一天會後悔，是不是應該在這一切開始之前，就斬斷其根。

這思辨永遠不會有解答，若你也喜歡，這電影就會獲得他該有的評價。

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【本文由「電影神搜」授權轉載。】