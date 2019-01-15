【水行俠】破10億美元票房勢成DC最賣座作品　分析五大致勝原因

由溫子仁執導；Jason Momoa、安芭赫德（Amber Heard）、Patrick Wilson及妮歌潔曼（Nicole Kidman）主演的《水行俠》（Aquaman）叫好叫座，令溫子仁成為首位擁有兩部破10億美元票房電影的華裔導演。 能夠得到如此佳績，《水行俠》必有其過人之處，以下為大家分析這部電影5個致勝原因。

《水行俠》全球票房目前累積超過10.2億美元收入，成為DC電影目前票房最二高的電影，僅次於《黑暗騎士：黎明昇起》。（劇照）

水行俠首次在《蝙蝠俠對超人：正義曙光》片尾片段登場；之後在《正義聯盟》中，聯同蝙蝠俠、神奇女俠、鋼骨及閃電俠等超級英雄，對抗荒狼（Steppenwolf）。雖然在《正義聯盟》的戲份增加，然而，水行俠當時仍然沒有太多發揮空間。

根據外國傳媒Entertainment Weekly報導，《水行俠》全球票房目前累積超過10.2億美元收入，超越基斯杜化路蘭黑暗騎士三部曲（The Dark Knight Trilogy）中的《蝙蝠俠—黑夜之神》10.04億美元，僅次於《黑暗騎士：黎明昇起》（The Dark Knight Rises）10.84億美元；若單論超級英雄獨立電影，電影目前只輸給Marvel Studio《黑豹》的13.46億美元，水行俠的氣勢可謂一時無兩。

回想當初，有誰會想到，《水行俠》能有如此亮麗的票房成績，究竟《水行俠》是如何將DC電影從水深火熱中拯救出來？

水行俠在《正義聯盟》中，與蝙蝠俠、神奇女俠、鋼骨及閃電俠等超級英雄連成一線，對抗外敵。（《正義聯盟》劇照）

中國票房成起死回生關鍵

據外國網站Box Office Mojo統計，截止1月9日，《水行俠》的全球票房收入中，大概三分之一（約2.85億美元）來自內地市場。對於DCEU來說，這是目前獲得的最好成績，亦令《水行俠》成為內地票房第二高的超級英雄電影，僅次於《復仇者聯盟3：無限之戰》的3.59億美元。

或者看到《復仇者聯盟3》當時有如此好成績，故華納兄弟決定把《水行俠》提早在內地放映，電影果然不負所託。有指電影在內地上映日期還延長至下月大年初一，相信票房仍有上升空間。

Jason Momoa成功吸引女觀眾客源也是《水行俠》成功的關鍵。（劇照）

「水行俠」Jason Momoa成功開拓女性觀眾客源

《水行俠》另一成功原因，是Jason Momoa成功開拓女性票源。據外國傳媒Deadline報導，女性購買觀看《水行俠》的比例比男性還要高，觀看這部電影的觀眾中，大部分是來自25歲以上的女性，當中超過一半是身為媽媽級的觀眾。該報告續指出，82％的女性表示他們喜歡這部電影，超過男性的60％。

《水行俠》導演溫子仁除了拍恐怖片有一手外，今次超級英雄電影都無難度。（網上圖片）

導演大有來頭

由溫子仁執導的電影一向有票房保證，當中不乏恐怖作品，包括《恐懼鬥室》、《兒凶》及《詭屋驚凶實錄》；而《狂野時速7》在全球斬獲15.16億美元收入，成為該系列最賣座的電影。今次《水行俠》，再次證明溫子仁唔止有恐怖片。

溫子仁成功創作出獨一無二的海底世界。（劇照）

製作嚴謹成致勝關鍵

早前曾解構溫子仁如何創造出華麗的海底世界，而且道具製作極嚴謹。據了解，電影中的終極武器三叉戟，劇組需要從大概二十種金色中挑選出一種，並經過數個月的時間才把此武器製作完成，可見劇組對於製作是一絲不苟。

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原來劇組從大概二十種金色中挑選出一種金色來製造這把三叉戟。（劇照）

配角搶眼

除了Jason Momoa外，演員名單不乏實力派演員，當中包括飾演Mera的Amber Heard；「海洋領主」Orm的Patrick Wilson；飾演水行俠導師的Willem Dafoe及水行俠母親的妮歌潔曼，單看演員陣容已經不容錯過。

由Amber Heard飾演的Mera，是《水行俠》另一搶眼角色。（劇照）