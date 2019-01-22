【奧斯卡2019】科學計算大獎得主　最佳電影《綠簿》大戰《星夢》

第91屆奧斯卡金像獎（91st Academy Awards）將於美國時間下月24日舉行，而香港時間今晚（22/1）9時，大會將公布入圍名單，而外國媒體《Hollywood Reporter》率先透過電腦運算各獎項的得主。當中最佳影片及最佳女配角難分高下，前者是《綠簿旅友》（Green Book）大戰《星夢情深》（A Star Is Born）；而後者則有《為副不仁》艾美阿當絲（Amy Adams）、《爭寵》（The Favourite）的愛瑪史東（Emma Stone）及麗素慧絲（Rachel Weisz）陷入三國鼎立之勢。

未知《星夢情深》能否奪得最佳電影，大家拭目以待。（劇照）

距離第91屆奧斯卡金像獎尚有一個月，然而大家總喜愛預測各獎項得主。而早前外國就透過數學運算，計算出各項得獎者，而結果跟早前的金像獎雷同。最佳導演獎順利由《羅馬》（Roma）導演艾方索柯朗執大熱勝出。至於最佳男主角方面，在《波希米亞狂想曲：搖滾傳說》（Bohemian Rhapsody）飾演Freddie Mercury的雷米馬利克（Rami Malek），則力壓《為副不仁》，扮演時任副總統切尼的基斯頓比爾（Christian Bale）成為影帝；而最佳女主角方面，《The Wife》格蓮高絲（Glenn Close）繼金球獎後再下一城，力壓《爭寵》奧莉花高雯（Olivia Colman），而影迷「我最喜愛」《星夢情深》Lady Gaga僅排第三名。另外，最佳男配角則是《綠簿旅友》馬赫夏拉阿里（Mahershala Ali）囊中之物。

《綠簿旅友》馬赫夏拉阿里（右）如無意外將成為最佳男配角得主。（劇照）

至於最佳電影獎，出現雙冠軍，《綠簿旅友》及《星夢情深》均有同等百分比。而最佳女配角獎同樣鬥得難分難解，當中《為副不仁》Amy Adams、《爭寵》的愛瑪史東及麗素慧絲則同樣獲同等百分比。至於最終結果，有待下月月尾揭曉。

導演艾方索柯朗憑《羅馬》大熱勝出最佳導演獎。（劇照）

預測奧斯卡2019得獎名單