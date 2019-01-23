【新喜劇之王】農夫配音爆Do姐惡到無人類可比　︰星爺簡直係善良

由周星馳編劇與執導的賀歲電影《新喜劇之王》將於大年初一上映，繼早前請來《喜劇之王》擔任「柳飄飄」的張柏芝配音後，星爺今次便請來農夫為新戲的角色聲演，陸永為劇中導演配音，而C君則為戲中的「馬可哥」。今日釋出的配音花絮中，三人有傾有講，言談之間大放笑彈之餘，更用埋星爺的經典對白，可謂轉數慢點都未夠格同佢咃傾偈。

農夫一見星爺親筆簽名的摺櫈，就話想要來珍藏。

Do姐惡到冇人類媲美

過去農夫多次跟鄭裕玲（Do姐）合作，今次面對出名嚴厲的星爺，他們反而笑說：「講惡的話係無人類可以同Do姐媲美，Do姐鬧過我哋無數次，更有唔同各種嘅形容，暫時星爺都無鬧過我哋。其實佢對我哋太仁慈，直頭係善良喇！」他們更難得正經分享從星爺身上的得着，C君：「星爺要求當然係高，不過佢會循循善誘，不斷問你意見『你會點講？』俾我哋自由發揮。」陸永則讚歎：「星爺喺錄音房出面示範，都會令我哋覺得係零舍唔同，而你係唔明點解同一句佢講好笑咁多，所以賺咗很好的經驗。」

C君自爆精警對白全部都係粗口，陸永則分享戲中一句對白「腎嚟㗎喎」，想知咩意思就要入戲院睇戲了。

眾所周知，農夫為人幽默搞笑，令觀眾都覺得兩人是因為喜劇細胞而被星爺睇中，不過他們卻自嘲自己有兩樣嘢好：「收得夠平同埋得閒，嚟緊幾年都無咩撈。」星爺聽畢也笑了一下：「嘩，啱晒喇。」其後C君再問星爺：「有無飯盒啊？」星爺回應：「無！」C君再回應：「咁就抵啦，即係折現啦！」星爺回上回：「仲想要飯盒啊？哇你真係啊。」不過陸永即說：「無飯盒唔緊要架！我唔食飯都得！」農夫跟星爺首次合作已一拍即合，星爺更大讚兩人：「佢地啲喜劇元素係不斷爆發。」似乎對兩人表現相當滿意，工作過後更大讚兩人「平靚正」。

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星爺都大讚農夫「平靚正」！

背晒對白等星爺接

其實在三人短短交談之間，農夫已用了幾幕星爺的經典對白你來我往，例如片中陸永所說的「幾多對白？有無得發揮？」正是來自《喜劇之王》中，尹天仇所問︰「請問有幾多句對白呀？」和「錢銀都系其次啫，問題系演技有冇得發揮呢？」，而「人物角色性格時間地點係咩呢？」同樣是來自《喜劇之王》中尹天仇問場務吳孟達︰「人物性格、角色關繫、時代背景呢？」其後星爺跟農夫講到：「如果無咗你哋，我都唔知點算好。」C君就以來自《食神》中，史提芬周的對白︰「你知道收咗我大利市嘅咩？」回應星爺說：「我收咗你大利是㗎嘛！」即時令到星爺都低頭輕笑拍拍兩人膊頭。