【新喜劇之王】女版尹天仇鄂靖文曾經係茄哩啡：開初以為係詐騙

周星馳執導的賀歲片《新喜劇之王》一如以往，保密功夫做到足，只是公開了男主角由內地男星王寶強主演，未有公開其他演員名單。不過，從之前釋出的預告片段中，大家都發現了一個「老是常出現」的女生，有人猜測她正是新版「柳飄飄」。等了這麼久，星爺終於揭開謎底，新戲女主角身份曝光，這位內地演員叫鄂靖文，其實是飾演女版「尹天仇」，現實中是一名臨時演員。

周星馳的賀歲新片《新喜劇之王》，第三張海報終於曝光，內地女演員鄂靖文擔正做女主角。

周星馳的賀歲新片《新喜劇之王》的第三張海報終於曝光，同時解開一眾戲迷粉絲的疑惑，內地女演員鄂靖文，就正如之前大家所猜測一樣，將會擔正主演女主角。但她並不是新版栢芝，而是飾演女版的「尹天仇」。對香港觀眾而言，一定會覺得這位內地女演員很陌生，甚至連名字也未聽過。其實即使是內地影迷，也未必認識這個女生，因為她是一名臨時演員，但鄂靖文跟「尹天仇」的共通之處，或者就剛好是星爺口中所講，正在追夢的小人物。

早前《新喜劇之王》的預告一出，大家都以為鄂靖文就是新版張栢芝。（影片截圖）

鄂靖文笑指當時收到電話，知道被選中成為星爺新作《新喜劇之王》的女主角，簡直是難以置信，以為是被詐騙。

事實上鄂靖文是一位臨時演員，參演過的電影演出，都是配角為主。就連片尾字幕都不曾出現她的名字，確確實實是一名「茄哩啡」。據知當她收到副導演的電話，得知自己被選中成為星爺新作《新喜劇之王》的女主角時，第一個反應是難以置信。她表示：「副導演總共打了三次電話，給我看了微信截圖後我才相信，一開始以為是詐騙。」

現實中的鄂靖文是一位臨時演員，參演過的電影演出，都只是配角為主。

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對於被星爺看中而成為女版的「尹天仇」，鄂靖文認為：「我的角色如夢與自己有很多相似之處，好像性格方面，被嘲笑挖苦也覺得沒所謂，生活中我也是這樣。」就連角色的際遇和經歷也跟自己很接近，她分享：「畢業後一直在打拼，沒有放棄沒有轉行才有了今天這個機會。」鄂靖文背後所擁有的故事，相信絕對有助她揣摩這次的角色，令她在《新喜劇之王》中表現出真實小人物的奮鬥史。

鄂靖文戲裡戲外都是「小人物」，到底大家能否被《新喜劇之王》的奮鬥故事所感動？

多年來，星爺的電影捧紅了不少女演員，例如：張柏芝、朱茵﹑莫文蔚﹑張雨綺等等，這班「星女郎」跟星爺合作無間，同時也因為深入民心的角色而走紅。這次《新喜劇之王》女主角鄂靖文，現年29歲，畢業於中央戲劇學院表演系。畢業後她曾在煤礦文工團入面工作，但最後還是想向喜劇方面發展，於是她辭去公職轉戰娛圈。由2014年開始，她就開始參加多個內地喜劇類選秀節目，以及搞笑視頻節目和情境喜劇等，共通點都是跟喜劇這個元素有關。到底這次原是「茄哩啡」的鄂靖文，能否因《新喜劇之王》走紅呢？

重溫歷代星女郎的風采