【奧斯卡2019】呢部電影零提名成遺珠　艾美莉賓特失影后上熱搜

第91屆奧斯卡頒獎禮入圍名單於香港時間昨晚公布，提名額有限，每年有人歡喜有人愁，總有幾部作品成為滄海遺珠。當中最令人失望的，要數迪士尼電影《魔法保姆》（Mary Poppins Returns）女主角艾美莉賓特（Emily Blunt）失落影后提名，讓不少觀眾大跌眼鏡，更一度成為Twitter熱門搜尋的第2位。

艾美莉賓特失落最佳女主角提名令人大跌眼鏡，更一度登上Twitter熱門搜尋。

口碑與票房皆收的《我的超豪男友》（Crazy Rich Asian）零提名成另一遺珠，外媒認為這部作品憑獲提名最佳電影，而女主角Constance Wu亦理應是影后人選，但5個最佳女主角候選名額中，《羅馬》（Roma）的素人女演員Yalitza Aparicio爆冷入圍，另一女角Marina de Tavira亦獲提名最佳女配角，難怪引起爭議。

《我的超豪男友》不單口碑與票房雙收，亦令外國觀眾更了解亞洲文化，對荷里活別具意義，難怪零提名引起爭議。

此外，《星夢情深》（A Star is Born）的畢利谷巴（Bradley）成功殺入最佳男主角五強，但意外失落最佳導演提名，波蘭電影《Cold War》導演Paweł Pawlikowski就爆冷入圍，除了同時獲得最佳外語片提名，這部作品亦入圍最佳攝影，可謂本屆最大驚喜之一。

《羅馬》不單是最佳電影大熱，兩位名不經傳的演員亦獲得演員獎提名，令人詫異。

有外媒認為，《羅馬》獨攬10項提名，標示Netflix在荷里活的認可性正在提升，大部分電影人都不歡迎身為網上串流平台的Netfilx出現在頒獎禮，因為這個新興媒體顛覆了傳統影業的發展，打撃電影院的價值，但隨著《羅馬》橫掃多個頒獎禮，加上由高安兄弟執導的另一作品《 細說當年話西部》（The Ballad of Buster Scruggs）亦獲得3項奧斯卡提名，證明這個被業界視為最具代表性的平台，都在接納Netflix為一份子。