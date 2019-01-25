【大黃蜂】續集同柯柏文合體仲有新成員　上畫前以動畫電影貫穿

由導演查維斯奈捷（Travis Knight）執導的《大黃蜂》，全新的風格上映後好評如潮，全球票房狂收超過4億美元。電影接著會在日本上映，相信票房還有很大空間繼續向上升。電影這次成績不錯，被問到會否有「博派」首領柯柏文（Optimus Prime）的獨立電影面世，電影監製早前曾經表示有一定難度。但這次就傳出電影公司將會開拍《大黃蜂》的續集，跟老大柯柏文合體作戰，未來更會為影迷帶來更多新角色。

大黃蜂跟少女查莉（Hailee Steinfeld 飾）的故事，的確幾感人。（劇照）

《大黃蜂》這次作為《變形金剛》的前傳獨立故事，有別於以往炮火沖天﹑狂轟猛炸的陽剛味情節，轉由大黃蜂跟女主角可愛的互動，成功挽回不少分數兼票房。

《大黃蜂》為變形金剛系列中，首部獨立角色的作品，大黃蜂可愛賣萌俘虜不少影迷的心。（劇照）

據外國媒體報導，雖然續集的劇情尚未曝光，但很可能會以大黃蜂和博派領袖「柯博文」為主線，講述二人的關係。而在續集之前，會先有一部動畫電影面世，以變形金剛家鄉Cybertron作為故事背景，故事更會影響整個變形金剛系列的發展，當中會帶來新的角色，同時也會有角色離開這系列。

女主角Hailee Steinfeld在這次電影擔大旗演女主角，更為電影配唱歌曲《Back to Life》。（劇照）

電影監製Lorenzo di Bonaventura表示，他們一直以來有很多目標，例如是希望把一個新家庭帶進這個電影系列，這點已做到和成功了。還有就是想吸引那些流失了的影迷﹑核心的粉絲以及一些新觀眾。

柯柏交這次在《大黃蜂》中，只是閃現過很短時間。（劇照）

對比之前票房慘不忍睹的續集《變形金剛：終極戰士》（Transformers：The Last Knight），《大黃蜂》成績的確有很大進步。但早前被問到《大黃蜂》這次一洗之前《變形金剛》的頹勢，電影公司會否開拍柯柏文的獨立電影？監製Lorenzo di Bonaventura就話很有難度，事關柯柏文的個性一直都太正直，要為他創作獨立電影，想像更多分支故事和情節都有一定難度。但若然是《大黃蜂》續集，首領柯柏文和大黃蜂拍住上，相信都會有不少創作空間和發展。

對於喜歡變形金剛的粉絲，柯柏文始終有一定地位，所以很多影迷都好奇柯柏文幾時會有多點出場機會。（劇照）