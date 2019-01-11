【大黃蜂．影評】變形金剛系列力挽狂瀾之作　重新聚焦故事講人性

崔維斯．奈特接手執導《大黃蜂》，雖然電影的動作畫面比重不及前作，但為電影找回故事性，把系列的訊息重新拉回人性上，不再只是拘泥於格鬥場面，實屬佳作。

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撰文：裴小裴的電影murmur

如果提到近十幾年間變質最迅速的電影系列，米高．比爾（Michael Benjamin Bay）所執導的《變形金剛》絕對會出現在許多人的名單中，07年首集推出時所帶給影迷的震撼與感動，至今依舊令人津津樂道，殊不知十年過後的《變形金剛：終極騎士》，帶給影迷的只有大量疲乏式的爆破轟炸與粗糙的中資置入，累積五集的《變形金剛》系列也讓許多人從此對米高．比爾導演的作品敬謝不敏，《終極騎士》大幅跌落的票房口碑也讓派拉蒙影業決定取消續集的拍攝計畫，使得在此之前已如期完成的獨立作品《大黃蜂》，竟也意外地可能成為此系列的最後作品。

故事講述1987年大黃蜂首次來到地球的故事（《大黃蜂》電影劇照）

《大黃蜂》為此系列的首部獨立角色作品，由來自萊卡動畫總裁崔維斯．奈特接手，也是第一部不是由米高．比爾執導的系列作。故事直接拉回1987年，講述大黃蜂首次來到地球的故事，要追溯時間軸的話，可視為獨立於米高．比爾導演的5集作品之外，也算是一個軟重啟概念，這也讓本片脫離先前《變形金剛》的包袱，擁有足夠的發揮空間。令人驚喜的是，新任導演崔維斯．奈特為《大黃蜂》注入了完全不同於先前5部作品的鮮明風格，跳脫過去的笨重框架，給予影迷一個更為輕盈、也更為好看的變形金剛電影。

《捉妖敢死隊》導演崔維斯．奈特這次執導《大黃蜂》，為電影找回故事性（《捉妖敢死隊》電影劇照）

來自萊卡動畫的導演崔維斯．奈特，前一部作品為備受讚賞的定格動畫《捉妖敢死隊》，動畫部門資歷豐富的他為《大黃蜂》找回了本系列失去已久的「故事性」，重新讓電影聚焦於人性，不再是冷冰冰的機器碰撞與略嫌低級的吐槽笑點，而是着重於人類與機器人之間的情感。

看着《大黃蜂》的過程不禁讓我有一種在看動畫電影的感覺，當然這個比喻並非指特效失真亦或是劇情很幼稚，而是本片的敘事節奏與風格如同一部傑出動畫所具備的，老少咸宜卻又不失細膩趣味，其中最出色的莫過於主角查莉與大黃蜂之間的主線，希莉·施丹菲自然的詮釋，可說是自《一切從音樂再開始》後的最棒演出，而承繼導演定格動畫靈魂的大黃蜂，一舉一動更是萌翻不少人，無需台詞便能與觀影者產生交流，也證明了導演的敘事功力，兩位角色一來一往逗趣互動與真摯情感，交織出本片最好看的部分；然而主線的表現出色也顯現出支線的稍嫌不足，由莊．先拿領頭的這一條線在鋪陳上與主線在敘事上有着明顯的落差，僅能勉強成為帶出反派的任務型角色，有點可惜了莊．先拿的討喜特質，也稍稍沖淡了人類與博派狂派三方之間的衝突張力。

主角查莉與大黃蜂之間的主線最為出色（《大黃蜂》電影劇照）

而既然是《變形金剛》的系列作品，動作與特效呈現自然會是影迷們的觀賞重點，《大黃蜂》在動作場面上的確是6部作品中比重稍低的一部；然而在重新聚焦過後，有別於過去的戰爭取向，全片在基調上更像是一場冒險，也讓動作場面更為純粹乾淨，機器人之間的對戰雖然減少了，但依舊維持着一定的質量與可看性，觀影者不會再因為過度的大場面而看不清誰在與誰對戰，這點從賽博坦星球的開場對戰中就能明顯感受，而除了動作橋段的運鏡與設計，G1角色造型的重現勢必也讓忠實粉絲愛不釋手、驚喜連連。

《大黃蜂》雖然動作場面比重較低，但不失電影主線（《大黃蜂》電影劇照）

對於《變形金剛》系列的未來走向來看，《大黃蜂》的出現絕對是樂觀而正面的。雖說在製作格局的限制下，在票房上勢必無法與前五集相提並論，但目前為止開出的好口碑，也反映着影迷對於此系列的期待與對好作品的渴望，目前還無法得知派拉蒙影業對於此系列的明確規劃，但如果能以《大黃蜂》作為軟重啟的基石出發，那似乎也是個不錯的開始，你說是吧？

評分：8/10

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「【影評】大黃蜂---重新聚焦，更為輕盈好看的變形金剛作品」​】

（文章純屬作者意見，不代表香港01立場。）