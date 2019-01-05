【大黃蜂．影評】重拾變形金剛最初的感動　以機械人喻美國80年代

作為《變形金剛》（Transformers）系列首部外傳電影，《大黃蜂》（Bumblebee）將時空拉至1987年，告知我們這群觀眾，大黃蜂為何要比其他博派機械人提早來到地球，他又為何無法發聲，僅能透過電台播放的歌曲幫自己講話，我們以往只看到「大黃蜂」的單純可愛，卻也忘記了，「大黃蜂」肩負着重要使命，卻也是一名可憐，無人照料的小小英雄。

孤獨的人遇上孤獨的機械人。（劇照）

《大黃蜂》的情感力道豐富，這也就是讓這部電影如此好看的原因，我們以往能看到柯柏文的驍勇善戰，麥加登的狠毒，鐵皮的忠心耿耿，提到大黃蜂，僅誇他可愛，卻都沒有深刻去挖掘這號人物的真實心靈，這麼多年以來，他的單純以及溫柔，讓他永遠像個孩子一樣，也就是因為這樣，所以Travis Knight將他的造型回歸到早期的福士甲蟲車，讓我們看到大黃蜂最原始的一面。

大黃蜂回歸到早期的甲蟲車造型。（劇照）

大黃蜂看似輔助，真正的主角是整個大時代，80年代似乎總是孤獨的年代，即便美國發展快速，經濟起飛，躍升為世界霸主，卻有許多人忘了最初的自己，利益與流行文化擺在最前面，追趕不上的人，只能在原地孤獨，女主角Charlie Watson（Hailee Steinfeld飾演）個性就像個小男孩，喜歡穿着「The Smiths」或是「Metallica」等搖滾樂團的衣服，喜歡修車，個性封閉，明明是個漂亮的女孩，卻總是交不到朋友，Travis Knight在《大黃蜂》中刻意致敬史提芬史匹堡（Steven Spielberg）的《E.T.外星人》（E.T. the Extra-Terrestrial），一如當年J. J. 艾布斯（J. J. Abrams）的《S8驚世檔案》（Super 8），或是近期大紅的《怪奇物語》（Stranger Things），困頓不被普羅大眾接受的怪小孩，經歷一連串科幻冒險，反而尋找到此生最愛的摯友，也找到自己。

戲中Charlie Watson與大黃蜂的真摰友情感動人心。（劇照）

這就是《大黃蜂》的感人之處，雖然些許細節力有未逮，不過《大黃蜂》的革新倒是找回這系列該有的初心，沒有性感的俊男美女，沒有疲勞轟炸的軍事演練，更沒有不知所云的低級笑話，還原系列電影最該有的模樣，《變形金剛》首集雖好，但後來淪為原任導演Michael Bay的爆炸秀，看了也疲累，還不如《大黃蜂》的純粹。

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+ 9 + 8 + 7

不過我仍喜歡那種孤獨而後找到真愛的氛圍，闡述了青春應該有的樣子，因為《大黃蜂》出乎意料的感人，才能夠讓人重新愛上這部電影，卻也不免思考，這樣重疊於青春復古電影的套路，不知能玩多久，如果之後《變形金剛》或是《大黃蜂》都要延續，恐怕都得再度思考系列走向了。

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